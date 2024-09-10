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Израиль

ЦАХАЛ: самолеты ВВС нанесли удар по штабу террористов в гуманитарной зоне Хан-Юниса

время публикации: 10 сентября 2024 г., 01:47 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 01:56
ЦАХАЛ: самолеты ВВС нанесли удар по штабу террористов в гуманитарной зоне Хан-Юниса
AP Photo/Fatima Shbair

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ночь на 10 сентября самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по командному центру ХАМАСа, располагавшемуся в гуманитарной зоне Хан-Юниса, на юге сектора Газы.

Целью атаки были боевики, отвечавшие за атаки на силы ЦАХАЛа и подготовку терактов против граждан Израиля.

Операция готовилась и проводилась совместно с ШАБАК, военной разведкой и штабом Южного военного округа.

В ЦАХАЛ подчеркивают, что перед нанесением удара по боевикам были приняты меры для минимизации риска для гражданского населения, операция проводилась на основе подтвержденных данных разведки, использовалось высокоточное оружие для нанесения удара с воздуха.

"Это еще один пример использования террористическими организациями в секторе Газы населения и гражданской инфраструктуры, в том числе гуманитарных зон, для осуществления террористической деятельности против Израиля и сил ЦАХАЛа", – говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Источники в Газе сообщили, что в результате авиаудара есть погибшие и раненые.

Глава управления гражданской обороны ХАМАСа заявил, что на месте падения израильских снарядов образовались воронки, глубина которых достигает девяти метров.

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