В Ришон ле-Ционе убит мужчина, житель Холона

На улице Тора ва-Авода в Ришон ле-Ционе ударами ножа убит мужчина примерно 40 лет. Убийство произошло в квартире.

Из полиции сообщили, что убитый проживал в Холоне.

На месте убийства работают следователи и криминалисты. По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.