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Израиль

В Ришон ле-Ционе убит мужчина, житель Холона

время публикации: 10 сентября 2024 г., 01:02 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 01:04
В Ришон ле-Ционе убит мужчина, житель Холона
Пресс-служба полиции Израиля

На улице Тора ва-Авода в Ришон ле-Ционе ударами ножа убит мужчина примерно 40 лет. Убийство произошло в квартире.

Из полиции сообщили, что убитый проживал в Холоне.

На месте убийства работают следователи и криминалисты. По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.

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