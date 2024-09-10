В Ришон ле-Ционе убит мужчина, житель Холона
время публикации: 10 сентября 2024 г., 01:02 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 01:04
На улице Тора ва-Авода в Ришон ле-Ционе ударами ножа убит мужчина примерно 40 лет. Убийство произошло в квартире.
Из полиции сообщили, что убитый проживал в Холоне.
На месте убийства работают следователи и криминалисты. По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.
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