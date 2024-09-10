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Израиль

В "микве" на юге Израиля утонул 19-летний юноша

время публикации: 10 сентября 2024 г., 07:28 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 07:56
В "микве" на юге Израиля утонул 19-летний юноша
Пресс-служба МАДА

Бригада службы скорой помощи МАДА была вызвана в "микве" в одном из населенных пунктов регионального совета Хоф-Ашкелон на юге Израиля, где был найден 19-летний юноша без признаков жизни.

Прибывшие медики провели реанимационные процедуры, однако в итоге были вынуждены констатировать смерть юноши, который, судя по всему, захлебнулся во время омовения.

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