В "микве" на юге Израиля утонул 19-летний юноша

Бригада службы скорой помощи МАДА была вызвана в "микве" в одном из населенных пунктов регионального совета Хоф-Ашкелон на юге Израиля, где был найден 19-летний юноша без признаков жизни.

Прибывшие медики провели реанимационные процедуры, однако в итоге были вынуждены констатировать смерть юноши, который, судя по всему, захлебнулся во время омовения.