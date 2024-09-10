x
10 сентября 2024
|
последняя новость: 20:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2024
|
10 сентября 2024
|
последняя новость: 20:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Арабка из Умм эль-Фахма в медицинском халате совершала кражи в больнице "А-Эмек"

время публикации: 10 сентября 2024 г., 12:52 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 12:52
Арабка из Умм эль-Фахма в медицинском халате совершала кражи в больнице "А-Эмек"
Wikipedia.org. Фото: Almog

В медицинском центре "А-Эмек" в Афуле в течение последних нескольких недель произошло множество краж: пропадали ценные вещи, принадлежащие медицинскому персоналу, документы и медицинское оборудование.

Служба безопасности больницы подключила полицию, были проверены записи охранных камер, и таким образом удалось установить подозреваемую. Ей оказалась жительница Умм эль-Фахма в возрасте около 30 лет: надев медицинский халат, женщина многократно приходила в больницу.

Присутствующие принимали ее за одного из врачей-интернов, и подозреваемая пользовалась этим, чтобы обчищать их сумки и личные шкафчики. При обыске у подозреваемой обнаружили большое количество краденых вещей: духи и солнечные очки, документы и медицинское оборудование, книги и зарядные устройства для телефонов, конфеты и кошельки.

Во вторник утром подозреваемая была доставлена в мировой суд Нацерета для продления срока ее содержания под стражей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 февраля 2024

Житель Ашдода сбежал из психиатрической больницы и обокрал школу
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 мая 2023

Задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов у пациентов и персонала больниц в Хайфе
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 01 августа 2022

Из больницы "Ихилов" похищены парики, предназначавшиеся для онкобольных женщин
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 апреля 2018

Сотрудник больницы "Рамбам" в Хайфе задержан по подозрению в кражах у пациентов