Арабка из Умм эль-Фахма в медицинском халате совершала кражи в больнице "А-Эмек"

В медицинском центре "А-Эмек" в Афуле в течение последних нескольких недель произошло множество краж: пропадали ценные вещи, принадлежащие медицинскому персоналу, документы и медицинское оборудование.

Служба безопасности больницы подключила полицию, были проверены записи охранных камер, и таким образом удалось установить подозреваемую. Ей оказалась жительница Умм эль-Фахма в возрасте около 30 лет: надев медицинский халат, женщина многократно приходила в больницу.

Присутствующие принимали ее за одного из врачей-интернов, и подозреваемая пользовалась этим, чтобы обчищать их сумки и личные шкафчики. При обыске у подозреваемой обнаружили большое количество краденых вещей: духи и солнечные очки, документы и медицинское оборудование, книги и зарядные устройства для телефонов, конфеты и кошельки.

Во вторник утром подозреваемая была доставлена в мировой суд Нацерета для продления срока ее содержания под стражей.