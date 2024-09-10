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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил: дом тель-авивского террориста в Шхеме размечен для разрушения

время публикации: 10 сентября 2024 г., 12:46 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 12:46

ЦАХАЛ подтверждает, что в ночь на 10 сентября в Шхеме военные действовали в доме террориста Джафара Муны, взорвавшегося 18 августа в Тель-Авиве. Здание разметили и подготовили к разрушению.

Также сообщается, что ночью были задержаны 16 подозреваемых в терроре в разных районах Иудеи и Самарии. Кроме того, четырех подозреваемых задержали в Кафр-Акабе (округ Биньямин), конфискованы боеприпасы.

В районе Аль-Аруба военные открыли огонь по боевику, который бросал бутылки с зажигательной смесью.

Среди израильских военных пострадавших нет.

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