Израиль стал одной из семи развитых стран, в которых выросла доля молодежи без среднего образования

Согласно данным ежегодного отчета о состоянии образования в странах с развитой экономикой, опубликованного Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD), в Израиле доля молодых людей (25-34), не получивших среднее образование, выросла с 8% до 9%.

Таким образом Израиль стал одной из семи стран-членов OECD, в которых доля молодежи, не имеющей среднего образования, выросла. Еще в 25 странах этот показатель снизился, и по трем странам данные за последний год отсутствуют.

Израиль 13-й с конца в OECD по зарплатам начинающих учителей (по паритету покупательской способности), с зарплатой на 30% ниже среднего показателя по OECD. У учителей со стажем отставание в зарплате от среднего показателя сокращается до 14%.

Израиль – второй в мире по доле расходов на образование от ВВП, но в связи с высоким уровнем рождаемости - 8-й с конца по среднему расходу на ученика.

Доля молодых израильтян (18-24), которые не учатся и не работают, составляет 16,8% при среднем показателе для OECD в 13,8%.