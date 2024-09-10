Прокуратура подала апелляцию на слишком мягкий приговор участникам арабских беспорядков

Государственная прокуратура подает в Высший суд справедливости апелляцию на излишне мягкие наказания, присужденные обвиняемым в террористических преступлениях на националистической почве, совершенных в Израиле в мае 2021 года, в период антитеррористической операции "Страж стен".

Обвиняемые Мухаммад Отман и Мустафа Масри были признаны виновными в совершении теракта при отягчающих обстоятельствах, нападении, преступлении с применением огнестрельного оружия, беспорядках и в других правонарушениях. Мухаммад Отман также был признан виновным в поджогах. Хайфский окружной суд приговорил их к 11 и 12 годам тюремного заключения соответственно, условному сроку и выплате компенсаций. В частности, они несколько раз стреляли в полицейских во время арабских беспорядков в Акко, Мухаммад Отман также поджог принадлежащий евреям бизнес и гестхаус, в котором находились несколько десятков человек.

Еще один обвиняемый, Хамад Гилауи был признан виновным окружным судом Беэр-Шевы в совершении теракта, применении оружия в террористических целях, бросании камней в автомобили, в умышленном повреждении транспортных средств и других преступлениях, он был приговорен к 10 годам лишения свободы. В частности, он обстреливал автомобили израильтян с небольшого расстояния, в одном из случаев пуля проникла в салон и пробила спинку сиденья, чудом никто не пострадал.

В текстах апелляций прокуратура указывает, что даже если учесть, что приговоры обвиняемым не являются легкими, они все равно не соответствуют тяжести совершенных преступлений. Кроме того, прокуратура указывает, что суд уклонился от применения закона о борьбе с террором, предписывающего выносить жесткие приговоры террористам, в частности, в качестве сдерживания для их последователей.