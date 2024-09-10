Гражданский иск против браконьера: государство требует 594 тысячи шекелей компенсации

Государственная прокуратура подала иск о возмещении ущерба в размере 594 тысяч шекелей против жителя севера Израиля, который незаконно охотился на диких животных. Житель Тамры Джамаль Хадж был задержан инспекторами Управления заповедников и парков, когда в его машине находилась туша газели. Когда его попросили остановиться, он отказался и врезался в машину инспекторов.

Инцидент произошел около семи лет назад в Рамат-Сирине к югу от Кинерета, и это был уже второй раз, когда Хаджа задержали за браконьерство. Мировой суд Тверии признал его виновным, браконьер был приговорен к восьми месяцам общественных работ и штрафу в размере 25 тысяч шекелей.

Однако государство в лице Управления заповедников и парков это не удовлетворило, и юристы управления подготовили гражданский иск против браконьера, требуя от него компенсировать ущерб, который он нанес экологии и экосистеме. Для оценки ущерба была использована вероятностная модель, оценивающая последствия уничтожения хотя бы одной газели для дикой природы.

Для того, чтобы вернуть взрослую газель в дикую природу, необходимо выпустить из неволи, по меньшей мере, пять животных, в надежде что одна из них выживет и будет принята в стадо. Потеря самки израильской газели детородного возраста – огромный ущерб для всей популяции.

В Израиле запрещена охота на диких животных и редких птиц, и охота на израильских газелей – одно из самых серьезных проявлений браконьерства. В Израиле обитает всего 5500 представителей этого вида, и мы последняя страна, где израильские газели выжили.

Управление заповедников и парков надеется, что такой прецедентный иск снизит масштаб браконьерства в нашей стране.