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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал заявление по поводу расследования обстоятельств гибели гражданки Турции и США

время публикации: 10 сентября 2024 г., 14:43 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 14:53
ЦАХАЛ опубликовал заявление по поводу расследования обстоятельств гибели гражданки Турции и США
Nasser Ishtayeh/Flash90

ЦАХАЛ опубликовал новое сообщение в связи с гибелью гражданки Турции и США Аиши Нур Эзги, которая получила смертельное ранение во время марша протеста в деревне Байта недалеко от Шхема.

Командование ЦАХАЛа выразила соболезнования в связи с гибелью этой женщины.

В сообщении сказано, что инцидент расследуется командирами, ответственные за действия ЦАХАЛа в Самарии. Расследование ведет военная полиция. Выводы будут переданы в военную прокуратуру.

"Выводы показывают, что гражданское лицо, скорее всего, было ранено в результате непрямого и непреднамеренного попадания при обстреле ЦАХАЛом, целью которого был главный зачинщик. Инцидент произошел во время скопления десятков подозреваемых-палестинцев, которые жгли шины и бросали камни в военных на перекрестке Байта", – говорится в официальном сообщении ЦАХАЛа.

Власти Израиля попросили позволить провести вскрытие тела погибшей.

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