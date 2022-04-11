Иерусалим:
11 - 19°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
22 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле11 апреля 2022 г., 00:24

Недалеко от Бейт-Лехема застрелен житель ПА, бросавший в автомобили бутылки с зажигательной смесью

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Недалеко от Бейт-Лехема застрелен житель ПА, бросавший в автомобили бутылки с зажигательной смесью

Поздно вечером 10 апреля на 60-й трассе около деревни Аль-Хадар, недалеко от Бейт-Лехема, израильские военные открыли огонь по палестинскому арабу, бросавшему бутылки с зажигательной смесью в автомобили с израильскими номерными знаками.

21-летний Мухаммад Ранэйм получил тяжелое ранение. Его доставили в больницу "Аль-Ямам", где врачи констатировали его смерть.

В связи с этим движение ФАТХ объявило о "забастовке": в Аль-Хадаре 11 апреля не будут работать магазины, высшие и средние учебные заведения.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 апреля 2022
Около гробницы Йосефа террористами ранены двое евреев

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:38 С моста около башен Азриэли упал мужчина, он в критическом состоянии
09:24 Минздрав ПА: умер юноша, раненный израильскими военными в Дженине
08:06 Арабы угрожают насилием в связи с передачей иерусалимской гостиницы "Петра" евреям
06:04 Около гробницы Йосефа террористами ранены двое евреев
05:33 Прогноз погоды на 11 апреля: среднесезонная температура, местами туман, малооблачно
00:24 Недалеко от Бейт-Лехема застрелен житель ПА, бросавший в автомобили бутылки с зажигательной смесью
23:15 Полиция потребовала от прокуратуры начать расследование против Аймана Удэ по подозрению в подстрекательстве
22:35 Стрельба в Кафр Касеме, мужчина в критическом состоянии
22:08 ДТП на шоссе № 1, травмированы 13 человек
21:11 Инцидент у въезда в Ашкелон: нападавший - еврей, страдающий психическим расстройством
Загрузка...