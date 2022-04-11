Недалеко от Бейт-Лехема застрелен житель ПА, бросавший в автомобили бутылки с зажигательной смесью

Поздно вечером 10 апреля на 60-й трассе около деревни Аль-Хадар, недалеко от Бейт-Лехема, израильские военные открыли огонь по палестинскому арабу, бросавшему бутылки с зажигательной смесью в автомобили с израильскими номерными знаками.

21-летний Мухаммад Ранэйм получил тяжелое ранение. Его доставили в больницу "Аль-Ямам", где врачи констатировали его смерть.

В связи с этим движение ФАТХ объявило о "забастовке": в Аль-Хадаре 11 апреля не будут работать магазины, высшие и средние учебные заведения.