Адвокат Авиталь Сомполински будет назначена заместителем юрсоветника правительства
Министр юстиции Гидеон Саар принял рекомендацию комиссии по поиску кандидатов назначить адвоката Авиталь Сомполински заместителем юридического советника правительства. Это решение будет передано на утверждение правительства.
Адвокат Авиталь Сомполински в настоящий момент является уполномоченным представителем Кнессета в судах.
Отметим, что юридическим советником правительства с 8 февраля является Гали Баарав-Мара, она стала первой в истории Израиля женщиной на этом посту.
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