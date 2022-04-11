Адвокат Авиталь Сомполински будет назначена заместителем юрсоветника правительства

Отметим, что юридическим советником правительства с 8 февраля является Гали Баарав-Мара, она стала первой в истории Израиля женщиной на этом посту.

Министр юстиции Гидеон Саар принял рекомендацию комиссии по поиску кандидатов назначить адвоката Авиталь Сомполински заместителем юридического советника правительства. Это решение будет передано на утверждение правительства.

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