Иерусалим:
11 - 19°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
22 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле11 апреля 2022 г., 17:48

Актриса Ноа Тишби стала специальным посланником Израиля по борьбе с антисемитизмом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Актриса Ноа Тишби стала специальным посланником Израиля по борьбе с антисемитизмом

Министр иностранных дел Яир Лапид объявил в понедельник, 11 апреля, что американо-израильская актриса Ноа Тишби станет специальным посланником по борьбе с антисемитизмом и движениями против делегитимизации Израиля.

Тишби будет участвовать в международных мероприятиях в качестве представителя МИДа, заниматься разъяснительной работой, а также от имени МИДа реагировать на антисемитские инциденты в мире.

Отметим, что актриса последние 20 лет проживающая в США, активно выступает в поддержку Израиля. Во время операции "Страж стен" в 2021 году она каждый день проводила собственные стримы в социальный сетях, рассказывая о происходящем, а также объясняя причину сложных взаимоотношений между Израилем и Газой.


"Назначение Ноы Тишби специальным посланником Израиля по борьбе с антисемитизмом является ее одним шагом по укреплению наших позиций на международной арене. Тибши привнесет в эту работу собственный опыт и новый подход к вопросу. Я уверен, что ее вклад в укрепление Израиля на международной арене будет огромным", - заявил Яир Лапид.

В министерстве иностранных дел отмечают, что Тишби имеет опыт чтения лекций на тему борьбы с антисемитизмом и делегитимизацией Израиля, она выпустила на эту тему книгу на английском языке, но также она поддерживает связь с ключевыми фигурами в еврейских общинах США, имеет друзей в обоих палатах Сената и Конгресса.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:07 Адвокат Авиталь Сомполински будет назначена заместителем юрсоветника правительства
17:48 Актриса Ноа Тишби стала специальным посланником Израиля по борьбе с антисемитизмом
17:07 Водитель из Иерусалима, подвозивший несовершеннолетнюю пассажирку, подозревается в домогательствах
14:23 В Самарии грузовик насмерть сбил ребенка
14:19 ДТП на 317-й дороге, две женщины в тяжелом состоянии
14:07 43 автобуса за полтора месяца войны: как израильтяне вывозят украинцев и ввозят "гуманитарку"
13:13 Беннет пытается стабилизировать "Ямину", Кара и Шакед отказались поддержать роспуск Кнессета
13:05 ЦАХАЛ и ШАБАК продолжают антитеррористическую операцию в Иудее и Самарии
12:25 Утверждено предложение о публичных слушаниях кандидатов в Верховный суд
11:28 "Выборов не будет", "Нетаниягу сойдет со сцены". Интервью с Авигдором Либерманом
Загрузка...