Актриса Ноа Тишби стала специальным посланником Израиля по борьбе с антисемитизмом

Министр иностранных дел Яир Лапид объявил в понедельник, 11 апреля, что американо-израильская актриса Ноа Тишби станет специальным посланником по борьбе с антисемитизмом и движениями против делегитимизации Израиля.

Тишби будет участвовать в международных мероприятиях в качестве представителя МИДа, заниматься разъяснительной работой, а также от имени МИДа реагировать на антисемитские инциденты в мире.

Отметим, что актриса последние 20 лет проживающая в США, активно выступает в поддержку Израиля. Во время операции "Страж стен" в 2021 году она каждый день проводила собственные стримы в социальный сетях, рассказывая о происходящем, а также объясняя причину сложных взаимоотношений между Израилем и Газой.

"Назначение Ноы Тишби специальным посланником Израиля по борьбе с антисемитизмом является ее одним шагом по укреплению наших позиций на международной арене. Тибши привнесет в эту работу собственный опыт и новый подход к вопросу. Я уверен, что ее вклад в укрепление Израиля на международной арене будет огромным", - заявил Яир Лапид.

В министерстве иностранных дел отмечают, что Тишби имеет опыт чтения лекций на тему борьбы с антисемитизмом и делегитимизацией Израиля, она выпустила на эту тему книгу на английском языке, но также она поддерживает связь с ключевыми фигурами в еврейских общинах США, имеет друзей в обоих палатах Сената и Конгресса.