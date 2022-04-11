Беннет дал интервью израильским телеканалам и отказался назвать действия России в Украине военными преступлениями

Премьер-министр Нафтали Беннет дал интервью ведущим телеканалам израильского телевидения. В интервью телеканалу "Кан 11", он заявил, что выход Идит Сильман из состава коалиции стал результатом давления, которому она подвергалась со стороны активистов "Ликуда". "Ее варварски сломали. Она пережила насилие, которое мало кто пережил в истории Израиля", - сказал Беннет.

Он обвинил Нетаниягу и Смотрича в попытках сломить остальных депутатов от "Ямины". "Мы находимся в тяжелейшей ситуации, и я не отрицаю, что кризис может привести к трагедии - к новым выборам", - заявил глава правительства. Он не сообщил, как именно намерен продолжать работу правительства, не имея коалиционного большинства. "Я надеюсь, что выборов не будет, я полагаю, что выборов не будет, я делаю все для того, чтобы выборов не было", - сказал он.

Беннет также заявил, что активные действия в отношении террористов в Иудее и Самарии продолжатся. "В отличие от предыдущего правительства, мы не готовы мириться с террором, мы воюем с ним", - сказал Беннет.

Беннет отказался давать оценку действиям России в Украине. Он заявил, что ситуация там крайне тяжелая, однако несмотря на повторяющийся вопрос, считает ли он действия России военными преступлениями, он отказался давать им оценку.