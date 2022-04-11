В Нетании водитель, сбив женщину и трех детей, скрылся с места аварии
На улице Кеилат Цфат в Нетании водитель сбил женщину и трех детей, после чего скрылся с места аварии.
Парамедики передали, что 6-летний мальчик получил травмы средней тяжести. 22-летняя женщина, 7-летний мальчик и двухлетний ребенок пострадали легко. Все они доставлены в больницу "Ланиадо".
Полиция сообщила, что вскоре после аварии был задержан 37-летний житель города по подозрению в причастности к аварии.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день