В Нетании водитель, сбив женщину и трех детей, скрылся с места аварии

На улице Кеилат Цфат в Нетании водитель сбил женщину и трех детей, после чего скрылся с места аварии.

Парамедики передали, что 6-летний мальчик получил травмы средней тяжести. 22-летняя женщина, 7-летний мальчик и двухлетний ребенок пострадали легко. Все они доставлены в больницу "Ланиадо".

Полиция сообщила, что вскоре после аварии был задержан 37-летний житель города по подозрению в причастности к аварии.