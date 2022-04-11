ДТП на 317-й дороге, две женщины в тяжелом состоянии

В понедельник, 11 апреля, на 317-й дороге около Асаэля (южная часть Хевронского нагорья, к северу от Беэр-Шевы) столкнулись два автомобиля. В результате аварии травмированы четыре человека.

Две пострадавшие, примерно 50 и 60 лет, получили тяжелые травмы, они доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Кроме того, травмы средней тяжести получили мужчина примерно 40 лет и женщина примерно 50 лет.

Полиция уточняет, что столкнулись автомобили с израильскими и палестинскими номерными знаками. В общей сложности были травмированы семь человек.