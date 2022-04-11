43 автобуса за полтора месяца войны: как израильтяне вывозят украинцев и ввозят "гуманитарку"

Израильская общественная организация Israel4Ukraine с начала войны в Украине занимается эвакуацией жителей городов, находящихся под обстрелами российской армии.

За это время организация вывезла во Львов или в соседние с Украиной страны 43 автобуса с украинцами. Еще один автобус с онкологическими больными из Львова доставил их в больницы трех итальянских городов. А из Запорожья волонтеры из Israel4Ukraine вывезли больных детей в Германию.

Israel4Ukraine насчитывает сейчас около 40 волонтеров, автобусы уже финансируют спонсоры. А начинали все это трое израильтян, которые задумали собрать пожертвования на эвакуацию одного автобуса с беженцами из Киева.

Редакция NEWSru.co.il поговорила с одним из них – Стасом Маневичем.

"Когда началась война, я все думал, каким образом можно помочь Украине, не беря в руки оружие. И тогда у меня родилась идея собрать деньги на один эвакуационный автобус. Когда-то у меня была турфирма, и у меня остались координаторы туроператоров в Украине. Я позвонил им и нашел через них контакты автобусных фирм", – рассказывает Маневич.

Стас написал об этой идее пост в Facebook и, по его словам, уже через несколько часов ему и его друзьям удалось собрать около ста тысяч шекелей.

"Из Киева вывезти автобус стоило пять тысяч долларов, а из Харькова – 10 тысяч. Мы заплатили за один автобус, у нас остались деньги, и мы решили сделать еще один. А потом еще и еще..."

Маневич рассказывает, что сначала все это делали три человека – он сам, его жена Галина Касминина и их друг Шимон Шлевич. Вскоре к ним присоединились и другие волонтеры. Сначала все собирались в квартире Стаса и Галины, но потом, когда людей и работы было уже много, стали работать удаленно: "Первое время все занимались всем, но мы быстро поняли, что это неразумно, и поделили ответственность. Кто-то занимается построением файлов для записи, кто-то обзванивает пассажиров, кто-то организует автобусы, есть ответственный за каждый город".

В первое время эвакуация осуществлялась только из Киева и Львова, потом добавились и другие города. В последнее время много автобусов отправляются из Запорожья, откуда вывозят беженцев из Мариуполя.

И если первое время волонтеры занимались только эвакуацией людей, то теперь они ввозят гуманитарную помощь: "Мы поняли, что обратно автобусы идут порожними, и это можно использовать. Поэтому сначала мы через Facebook нашли в Германии людей, которые организовали закупку четырех тысяч тонн консервов. И автобус довез консервы до Запорожья, откуда гуманитарку уже местные ребята, рискуя жизнью, пытаются ввозить в Мариуполь или хотя бы в окрестные населенные пункты. Поскольку большинство наших автобусов идут в Польшу, то оттуда они возвращаются с гуманитаркой в пункт выезда – например, в Киев или в Харьков".

"Мы практически передаем беженцев по цепочке. Например, нам сообщают об отличной программе, которая открылась для украинцев в Швеции. Когда автобус комплектуется и отправляется в путь, мы сообщаем пассажирам об этой программе. Объясняем, что у нас есть на нее квота и что если кто-то из пассажиров хочет попасть в эту программу, он должен будет пересесть во Львове в автобус другой команды. И тогда те, кто хотят, пересаживаются туда, а остальные делятся на тех, кто хочет остаться во Львове и кто остается в нашем же автобусе, чтобы ехать дальше к границе".

Поскольку все волонтеры работают удаленно, то в каждом автобусе делается whatsapp-группа и выбирается координатор – из пассажиров. Как говорит Маневич, им обычно становится беженец, который кажется Стасу и его товарищам наиболее ответственным и уравновешенным из пассажиров – с ним поддерживается постоянная связь. Таким образом волонтеры, не находясь на месте событий, могут контролировать происходящее и решать какие-то вопросы.

Если первые автобусы были отправлены на деньги, собранные после клича в социальных сетях, то позже к работе Israel4Ukraine подключились спонсоры, которые переводят деньги напрямую автобусным компаниям.

"Работы все больше и больше, а мы все параллельно работаем на своих работах и стараемся их не потерять. В начале мне пришлось взять двухнедельный отпуск, но вечно манкировать работой невозможно. Поэтому мы учимся балансировать. И со временем вся эта система действует все более отлажено. Главное, что если раньше мы пытались помогать людям как-то точечно, бросаясь на все подряд, то теперь, когда нам удалось вывезти два автобуса из больниц, можно пытаться заниматься этим уже более масштабно", – рассказывает Стас.