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NEWSru.co.il :: В Израиле11 апреля 2022 г., 19:53

Ватикан изучает возможность визита Папы Римского в Иерусалим

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Ватикан изучает возможность визита Папы Римского в Иерусалим

В Ватикане изучается возможность совместить запланированный на июнь визит Папы Римского Франциска в Ливан с поездкой в Иерусалим.

По информации агентства Reuters, понтифик хотел бы лично встретиться с патриархом Русской православной церкви Кириллом, поддержавшим военное вторжение в Украину.

Если Ватикану удастся договориться, то это будет вторая встреча Папы Франциска с патриархом Кириллом, первая их встреч состоялась на Кубе в 2016 году.

Источник агентства Reuters сообщил, что 85-летний понтифик будет находиться в Ливане с 12 по 13 июня, оттуда он планирует вылететь утром 14 июня в Амман, а затем на вертолете проследовать в Иерусалим. После встречи с Кириллом он намерен вернуться в Рим.


Reuters пишет, что в Ватикане нет стопроцентной уверенности в том, что поездка в Иерусалим состоится.

Неделю назад, вернувшись с поездки на Мальту, понтифик сказал, что он надеется в этом году встретиться с патриархом Кириллом где-нибудь на Ближнем Востоке.

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