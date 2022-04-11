Ватикан изучает возможность визита Папы Римского в Иерусалим

В Ватикане изучается возможность совместить запланированный на июнь визит Папы Римского Франциска в Ливан с поездкой в Иерусалим.

По информации агентства Reuters, понтифик хотел бы лично встретиться с патриархом Русской православной церкви Кириллом, поддержавшим военное вторжение в Украину.

Если Ватикану удастся договориться, то это будет вторая встреча Папы Франциска с патриархом Кириллом, первая их встреч состоялась на Кубе в 2016 году.

Источник агентства Reuters сообщил, что 85-летний понтифик будет находиться в Ливане с 12 по 13 июня, оттуда он планирует вылететь утром 14 июня в Амман, а затем на вертолете проследовать в Иерусалим. После встречи с Кириллом он намерен вернуться в Рим.

Reuters пишет, что в Ватикане нет стопроцентной уверенности в том, что поездка в Иерусалим состоится.

Неделю назад, вернувшись с поездки на Мальту, понтифик сказал, что он надеется в этом году встретиться с патриархом Кириллом где-нибудь на Ближнем Востоке.