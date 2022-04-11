"Выборов не будет", "Нетаниягу сойдет со сцены". Интервью с Авигдором Либерманом

Министр финансов и лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман, отвечая на вопросы NEWSru.co.il, прокомментировал политический кризис, разразившийся в Израиле и поделился своим прогнозом на ближайшее будущее.

Беседовал Габи Вольфсон.

Господин Либерман, коалиция распадается. Выборы неизбежны?

Думаю, что выборов не будет. Для того чтобы принять закон о роспуске Кнессета, нужен 61 голос голосующих "за". Этого у Нетаниягу нет. У нас, к сожалению, тоже нет 61 голоса, но в этой ситуации коалиция может функционировать, проводить законы. Мы не сможем проводить Основные законы, так как для их утверждения необходим 61 голос. Обычные законы, в том числе бюджет, есть возможность утвердить.

Как вы будете проводить законы? Нужно большинство, у вас его нет.

По поводу каждого законопроекта будем мобилизовывать большинство.

Так можно работать?

Вполне. Давайте вернемся к далекому прошлому и не очень далекому прошлому. Правительство Рабина было правительством меньшинства, опираясь на 59 мандатов. У нас есть всего 60, но я хочу напомнить, что когда был 61 мандат, нам удавалось проводить такие сложные и спорные законопроекты как закон о гражданстве или такой спорный вопрос как пенсии демобилизованным офицерам нам удалось решить и провести. В каждом конкретном случае мы сможем мобилизовать необходимое большинство. Кроме того, я собираюсь сделать основной упор на экономику. Я хорошо знаком с театром абсурда в нашем Кнессете, и все же должна быть логика. Когда мы выдвигаем инициативу по предоставлению разовой помощи работающим людям, получающим минимальную заработную плату, помощь в размере 1600 шекелей, или скажем, те или иные налоговые льготы работающим родителям детей, находящихся в начальной школе. Оппозиция подала 5000 поправок, устроила филибастер и тормозит процесс. В конечном счете, они бьют не по министру финансов, не по коалиции, а по тем сотням тысяч израильтян, которые должны получить эту помощь.

Ну, вот вы и привели пример, который говорит сам за себя.

Они не смогут остановить этот процесс, мы утвердим то, что необходимо.

Утвердим. Это займет немного больше времени, но я очень хочу посмотреть, как оппозиция проголосует против этих законопроектов, когда мы вынесем их на голосование.

Законы, связанные с темой религии и государства, вряд ли смогут быть утверждены. В частности закон о гиюре.

До сих пор арабские депутаты не участвовали в голосовании по религиозным вопросам, по всему, что связано с еврейской религией. Если эта традиция, которая существует уже десятки лет, сохранится, очень может быть, что закон о гиюре мы как раз проведем.

Глава ШАС Арье Дери сказал, что ради спасения коалиции он готов вас простить и даже сотрудничать с вами. Вы готовы на взаимность?

Я сразу сказал, что не веду с Дери никаких споров, оставляю личные отношения в стороне. Речь идет о принципиальных вопросах. В тот момент, когда Гафни и Дери согласятся поддержать закон о призыве…

Ну, они же не согласятся, и вы это понимаете.

Если не согласятся, значит не о чем разговаривать. Для нас есть кардинальные вещи. Призыв учащихся йешив в ЦАХАЛ, изучение основных предметов в школах. Не может продолжаться финансирование учебных заведений, где не изучают математику, компьютеры, английский.

То есть, с точки зрения отношений с ультраортодоксальными партиями, этот кризис ничего не меняет для вас.

Он и не может ничего поменять. Это не какие-то конъюнктурные, тактические вопросы. Это принципиальная позиция. Вообще совершенно очевидно, что партии ШАС и "Яадут а-Тора" не имеют никакого отношения к иудаизму. Это сектанты, идеология которых строится на трех принципах: власть, деньги, статус. Нет ничего общего между войной с общеобразовательным обучением и иудаизмом. Где в Торе записано, что люди не должны работать? РАМБАМ и РАШИ работали на полную ставку, и они понимали в иудаизме не меньше, чем Дери или Гафни. Почему не служить в армии? Многие наши предки были воинами. В чем проблема с гиюром? Моавитянка Рут прошла гиюр и внесла свою лепту в нашу историю.

Они не имеют никакого отношения к иудаизму. Кстати, как и Нетаниягу не имеет никакого отношения ни к правой идеологии, ни к Жаботинскому, ни к тем основным постулатам, в которые те верили.

Может быть какое-то сотрудничество с арабскими партиями? Вчера было много разговоров о возможности партнерства.

Полный бред.

Я говорю об Объединенном списке, разумеется.

Полный бред. Никакого сотрудничества быть не может. Наиболее вероятный сценарий – это уход Нетаниягу из политики.

Как вы это видите?

Сегодня Нетаниягу раздает всем обещания. Все хорошо знают им цену. Моше Фейглину был обещан пост высокопоставленного экономического министра, раввину Перецу – пост министра просвещения, Нира Барката Биби вызвал из Нью-Йорка, пообещав пост министра финансов. Скольким женщинам уже был обещан пост в первых рядах "Ликуда"? Идит Сильман, Орли Леви... Все хорошо знают, чего это стоит. Кнессет возвращается на летнюю сессию 10 мая. Эта сессия продлится почти два с половиной месяца, за это время он будет искать еще одного "дезертира", который даст ему 61 мандат и возможность распустить Кнессет. Если не найдет, то он подпишет сделку с прокуратурой и сойдет со сцены. Это все изменит.

Хочу спросить о вашем все еще коллеге по фракции Эли Авидаре. Он готовится к созданию своей партии. Его голос не может стать тем, кто обрушит эту коалицию?

То есть вы считаете наиболее вероятным сценарием уход Нетаниягу в связи с подписанием досудебной сделки. Так?

Я вчера общался с большой группой ликудников. Это мои старые приятели по "Ликуду", люди, являющиеся весьма влиятельными персонами в этой партии. То, что я вам сказал, отражает настроения внутри "Ликуда". Я бы хотел сказать и несколько слов об экономике. С одной стороны, Израиль находится в очень хорошем положении. Ведущие международные рейтинговые компании ставят нам самые высокие оценки, бюджетный дефицит снизился до 1,4% .С точки зрения уровня инфляции, мы находимся в тройке ведущих государств. Ниже, чем у нас, инфляция только в Швейцарии и Японии. Япония – вообще не пример, так как там население каждый год сокращается. То есть сегодня созданы предпосылки для революционных шагов в области экономики, которые скажутся на каждом из нас.

Но для этого вам нужно утвердить бюджет.

Это начнется в рамках следующего пленума Кнессета и закончится в рамках бюджета. Наша задача – видеть Израиль в десятке самых развитых стран мира. Это не фантазия, есть для этого все предпосылки. Мы за одну неделю утвердили реформу общественного транспорта, понизили цены на топливо, подписали соглашение с самой большой торговой европейской сетью, провели закон о приватизации израильской почты. И это только начало.

Для остального вам нужно будет утвердить бюджет, и пока неясно как вы собираетесь это сделать.