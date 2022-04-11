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NEWSru.co.il :: В Израиле11 апреля 2022 г., 13:13

Беннет пытается стабилизировать "Ямину", Кара и Шакед отказались поддержать роспуск Кнессета

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Беннет пытается стабилизировать "Ямину", Кара и Шакед отказались поддержать роспуск Кнессета

На фоне политического кризиса в канцелярии премьер-министра состоялась церемония вручения премий сотрудникам канцелярии премьер-министра.

На эту церемонию был приглашен заместитель министра Абир Кара. В последние сутки премьер-министр Нафтали Беннет пытается установить с ним контакт, чтобы остановить процесс распада фракции "Ямина". "Кара это дух, направляющий все силы на благо общества в ущерб своим интересам. Нет стены, которую Кара не может пробить. Мы только начали работать", - сказал глава правительства.

Позднее в интервью порталу Ynet Кара заявил, что на данном этапе принял решение не присоединяться к Амихаю Шикли и Идит Сильман, покинувшим коалицию. "Я изначально говорил, что готов пойти на такой шаг, только если мне достоверно представят доказательства того, что у Нетаниягу есть коалиция. Но ее нет и не будет", - говорит Абир Кара.


Министр юстиции Айелет Шакед также полагает, что создать альтернативную коалицию в действующем Кнессете невозможно. "Я не собираюсь делать ничего, что подтолкнет нас к новым выборам", - заявила Шакед.

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