Министр просвещения не присутствовала на вручении Премии Израиля Одеду Гольдрайху

В понедельник, 11 апреля, математик Одед Гольдрайх из Института Вейцмана приехал в канцелярию министерства просвещения, чтобы получить причитающуюся ему Премию Израиля.

Ранее лауреат уведомил минпрос, что предпочитает получить награду "в камерной обстановке", а не на официальной церемонии, которая традиционно проводится в День Независимости.

Новостная служба медиакорпорации "Кан" передала, что на церемонии не присутствовала министр просвещения Ифат Шаша-Битон.

Одед Гольдрайх во время вручении премии отметил, что "история была бы неполной, если не упомянуть о цене, которую заплатил другой народ за становление нашей страны. Наш моральный долг состоит в том, чтобы прекратить угнетение другого народа", - сказал он.

Именно левые взгляды профессора Одеда Гольдрайха привели к бурным спорам вокруг его кандидатуры и к тому, что вопрос о его награждении был вынужден вмешаться Высший суд справедливости (БАГАЦ).

Напомним, что в марте 2021 года специальная комиссия по награждениям рекомендовала профессора Одеда Гольдрайха к награждению за вклад в изучение теории сложности вычислений. Однако его кандидатура была забракована Йоавом Галантом, занимавшим в тот период пост министра просвещения. Нежелание министра видеть Гольдрайха среди лауреатом объяснялось тем, что профессор несколько раз подписывал петиции движения BDS, добивающегося бойкота Израиля и его институтов.

Шаша-Битон, заступившая на пост министра просвещения, также заявила, что Гольдрайху награда не положена. Тогда члены комиссии по награждениям обратились в БАГАЦ, который обязал минпрос вручить профессору награду.