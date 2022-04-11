Прогноз погоды на 11 апреля: среднесезонная температура, местами туман, малооблачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 11 апреля, температура будет немного ниже, чем вчера и примерно соответствующей среднесезонной. После того, как утренний туман рассеется, будет малооблачно. Местами возможен моросящий дождь.

В Иерусалиме – 11-19 градусов, в Тель-Авиве – 14-20, в Хайфе – 14-17, в Эйлате – 22-34, в Беэр-Шеве – 12-25, в Мицпе-Рамоне – 13-21, на побережье Мертвого моря – 22-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-19, в Ариэле – 12-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-26, на Голанских высотах – 12-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 5 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

Во вторник – понижение температуры, облачно. В среду – прохладно, солнечно. В четверг – небольшое повышение температуры, солнечно.