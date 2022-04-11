Иерусалим:
9 - 15°
Тель-Авив:
16 - 18°
Эйлат:
17 - 26°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле11 апреля 2022 г., 05:33

Прогноз погоды на 11 апреля: среднесезонная температура, местами туман, малооблачно

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 11 апреля: среднесезонная температура, местами туман, малооблачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 11 апреля, температура будет немного ниже, чем вчера и примерно соответствующей среднесезонной. После того, как утренний туман рассеется, будет малооблачно. Местами возможен моросящий дождь.

В Иерусалиме – 11-19 градусов, в Тель-Авиве – 14-20, в Хайфе – 14-17, в Эйлате – 22-34, в Беэр-Шеве – 12-25, в Мицпе-Рамоне – 13-21, на побережье Мертвого моря – 22-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-19, в Ариэле – 12-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-26, на Голанских высотах – 12-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 40-90 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 5 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

Во вторник – понижение температуры, облачно. В среду – прохладно, солнечно. В четверг – небольшое повышение температуры, солнечно.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:04 В термостаканах, подаренных посольством КНР израильским министерствам, обнаружены подозрительные чипы
07:32 Перестрелка на восточной окраине Дженина, военные продолжают антитеррористическую операцию
07:18 Мэр Рахата раскритиковал Аймана Удэ: "Приезжай к нам и попробуй остановить разборки голыми руками"
05:43 Подозрение на теракт: нападение на полицейского в Ашкелоне, нападавший застрелен
05:33 Прогноз погоды на 12 апреля: похолодание, переменная облачность
01:28 На 40-й трассе перевернулся автомобиль: погиб мужчина, травмирована женщина
22:41 Посол Украины сообщил о новых договоренностях с Айелет Шакед по вопросу беженцев
21:58 Мэр Тель-Авива посетил бар "Илка", в котором на прошлой неделе произошел теракт
21:24 Двое пострадавших в результате ДТП на трассе 2211
20:31 Беннет дал интервью израильским телеканалам и отказался назвать действия России в Украине военными преступлениями
Загрузка...