Иерусалим:
11 - 19°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
22 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле11 апреля 2022 г., 19:30

По просьбе полиции, прокуратура начала проверку слов Аймана Уды о полицейских

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
По просьбе полиции, прокуратура начала проверку слов Аймана Уды о полицейских

Государственная прокуратура приступила к проверке высказываний главы Объединенного арабского списка Аймана Уды, призвавшего полицейских арабов сложить оружие и не служить в силах безопасности. Проверка началась по просьбе полиции.

Напомним, что накануне Айман Удэ опубликовал видеоролик с призывом к полицейским прекратить службу в силах безопасности государства Израиль. ""Вы позор для ваших семей. Вы должны взять оружие, бросить им в лицо сказать, что вы не являетесь частью их общества", - заявил Удэ.

Депутат Кннссета Аои Салалха (МЕРЕЦ) заявил, что у него не повернется язык, как он выразился, чтобы сказать молодым арабам, что Удэ неправ.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:31 Беннет дал интервью израильским телеканалам и отказался назвать действия России в Украине военными преступлениями
20:07 В Нетании водитель, сбив женщину и трех детей, скрылся с места аварии
19:53 Ватикан изучает возможность визита Папы Римского в Иерусалим
19:30 По просьбе полиции, прокуратура начала проверку слов Аймана Уды о полицейских
19:23 Министр просвещения не присутствовала на вручении Премии Израиля Одеду Гольдрайху
18:07 Адвокат Авиталь Сомполински будет назначена заместителем юрсоветника правительства
17:48 Актриса Ноа Тишби стала специальным посланником Израиля по борьбе с антисемитизмом
17:07 Водитель из Иерусалима, подвозивший несовершеннолетнюю пассажирку, подозревается в домогательствах
14:23 В Самарии грузовик насмерть сбил ребенка
14:19 ДТП на 317-й дороге, две женщины в тяжелом состоянии
Загрузка...