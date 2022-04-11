По просьбе полиции, прокуратура начала проверку слов Аймана Уды о полицейских

Государственная прокуратура приступила к проверке высказываний главы Объединенного арабского списка Аймана Уды, призвавшего полицейских арабов сложить оружие и не служить в силах безопасности. Проверка началась по просьбе полиции.

Напомним, что накануне Айман Удэ опубликовал видеоролик с призывом к полицейским прекратить службу в силах безопасности государства Израиль. ""Вы позор для ваших семей. Вы должны взять оружие, бросить им в лицо сказать, что вы не являетесь частью их общества", - заявил Удэ.

Депутат Кннссета Аои Салалха (МЕРЕЦ) заявил, что у него не повернется язык, как он выразился, чтобы сказать молодым арабам, что Удэ неправ.