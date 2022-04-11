Иерусалим:
11 - 19°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
22 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле11 апреля 2022 г., 12:25

Утверждено предложение о публичных слушаниях кандидатов в Верховный суд

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Утверждено предложение о публичных слушаниях кандидатов в Верховный суд

Комиссия по назначению судей утвердила предложение министра юстиции Гидеона Саара о введении публичных слушаний для кандидатов в Верховный суд. Как сообщалось ранее, слушания будут публичными, транслироваться в прямом эфире.

Кандидаты в Верховный суд будут выступать перед членами комиссии по назначению судей..

Одновременно комиссия проголосовал за назначение судьи Узи Фогельмана заместителем главы Верховного суда.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:13 Беннет пытается стабилизировать "Ямину", Кара и Шакед отказались поддержать роспуск Кнессета
13:05 ЦАХАЛ и ШАБАК продолжают антитеррористическую операцию в Иудее и Самарии
12:25 Утверждено предложение о публичных слушаниях кандидатов в Верховный суд
11:28 "Выборов не будет", "Нетаниягу сойдет со сцены". Интервью с Авигдором Либерманом
09:38 С моста около башен Азриэли упал мужчина, врачи констатировали его смерть
09:24 Минздрав ПА: умер юноша, раненный израильскими военными в Дженине
08:06 Арабы угрожают насилием в связи с передачей иерусалимской гостиницы "Петра" евреям
06:04 Около гробницы Йосефа террористами ранены двое евреев
05:33 Прогноз погоды на 11 апреля: среднесезонная температура, местами туман, малооблачно
00:24 Недалеко от Бейт-Лехема застрелен житель ПА, бросавший в автомобили бутылки с зажигательной смесью
Загрузка...