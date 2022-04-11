Утверждено предложение о публичных слушаниях кандидатов в Верховный суд

Комиссия по назначению судей утвердила предложение министра юстиции Гидеона Саара о введении публичных слушаний для кандидатов в Верховный суд. Как сообщалось ранее, слушания будут публичными, транслироваться в прямом эфире.

Кандидаты в Верховный суд будут выступать перед членами комиссии по назначению судей..

Одновременно комиссия проголосовал за назначение судьи Узи Фогельмана заместителем главы Верховного суда.