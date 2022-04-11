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NEWSru.co.il :: В Израиле11 апреля 2022 г., 22:41

Посол Украины сообщил о новых договоренностях с Айелет Шакед по вопросу беженцев

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Посол Украины Евгений Корнийчук

В понедельник, 11 апреля, посол Украины Евгений Корнийчук в своем Facebook написал о ряде договоренностей, достигнутых в очередном раунде переговоров с министром внутренних дел Израиля Айелет Шакед.

Корнейчук написал, что был получен положительный ответ о предоставлении разрешений на трудоустройство для украинцев, приехавших в Израиль накануне российского вторжения и вынужденных поэтому остаться, а также для тех, кто въехал в Израиль после 23 февраля.

Он пишет, что этой категории граждан было обещано базовое медицинское страхование.


Также посол Украины сообщил о получении принципиального согласия МВД Израиля о выдаче разрешений на въезд семьям украинских граждан, которые легально находятся в Израиле по рабочим визам.

Евгений Корнейчук добавил, что посольство Украины по-прежнему не согласно с применением квот и каких-либо других ограничений на въезд в Израиль украинцев, преимущественно женщин и детей, по приглашению друзей-граждан Израиля, которые готовы им предоставить убежище на время войны.

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