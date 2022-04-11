Посол Украины сообщил о новых договоренностях с Айелет Шакед по вопросу беженцев

В понедельник, 11 апреля, посол Украины Евгений Корнийчук в своем Facebook написал о ряде договоренностей, достигнутых в очередном раунде переговоров с министром внутренних дел Израиля Айелет Шакед.

Корнейчук написал, что был получен положительный ответ о предоставлении разрешений на трудоустройство для украинцев, приехавших в Израиль накануне российского вторжения и вынужденных поэтому остаться, а также для тех, кто въехал в Израиль после 23 февраля.

Он пишет, что этой категории граждан было обещано базовое медицинское страхование.

Также посол Украины сообщил о получении принципиального согласия МВД Израиля о выдаче разрешений на въезд семьям украинских граждан, которые легально находятся в Израиле по рабочим визам.

Евгений Корнейчук добавил, что посольство Украины по-прежнему не согласно с применением квот и каких-либо других ограничений на въезд в Израиль украинцев, преимущественно женщин и детей, по приглашению друзей-граждан Израиля, которые готовы им предоставить убежище на время войны.