В Кфар-Эционе прошли похороны Леи (Люси) Ди, убитой террористами

Во вторник, 11 апреля, на кладбище в Кфар-Эционе состоялись похороны 48-летней Леи (Люси) Ди, получившей тяжелые ранения в результате теракта на шоссе №57 в восточной Самарии и умершей 10 апреля в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем".

На похоронах присутствовали сотни людей.

9 апреля были похоронены две ее дочери, погибшие в теракте – 16-летняя Рина и 20-летняя Майя.

adv_11 m_ar_1

Теракт в восточной Самарии

7 апреля на 57-й трассе около Хамры (восточная Самария, недалеко от Иорданской долины) был обстрелян гражданский автомобиль с израильскими номерными знаками, в котором находились две девушки и их мать, жительницы поселения Эфрат. Прибывшие на место парамедики констатировали смерть двух пострадавших. Третья раненая в критическом состоянии была доставлена в больницу.

adv_12 incontent_1

По данным предварительного расследования, террористов было двое. Сначала они из своей машины обстреляли автомобиль с израильскими номерными знаками, ранив водительницу и пассажирок. Затем они догнали автомобиль, который продолжал движение, врезались в него и расстреляли израильтянок с близкого расстояния. На месте происшествия были найдены 22 гильзы от патронов к автомату Калашникова.

adv_13 m_ar_2

Отец убитых девушек ехал в машине, следовавшей перед автомобилем, в котором находились его дочери и жена. Когда ему сообщили о случившемся, он вернулся и увидел погибших дочерей и тяжелораненую жену. Потом он был рядом с супругой в больнице.

Семья Ди девять лет назад репатриировалась из Великобритании. После гибели жены и двух дочерей отец продолжает растить сына и дочь.