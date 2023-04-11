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    В Израиле

    В Кфар-Эционе прошли похороны Леи (Люси) Ди, убитой террористами

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    В Кфар-Эционе прошли похороны Леи (Люси) Ди, убитой террористами
    Noam Revkin Fenton/Flash90

    Во вторник, 11 апреля, на кладбище в Кфар-Эционе состоялись похороны 48-летней Леи (Люси) Ди, получившей тяжелые ранения в результате теракта на шоссе №57 в восточной Самарии и умершей 10 апреля в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем".

    На похоронах присутствовали сотни людей.

    9 апреля были похоронены две ее дочери, погибшие в теракте – 16-летняя Рина и 20-летняя Майя.

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    Теракт в восточной Самарии

    7 апреля на 57-й трассе около Хамры (восточная Самария, недалеко от Иорданской долины) был обстрелян гражданский автомобиль с израильскими номерными знаками, в котором находились две девушки и их мать, жительницы поселения Эфрат. Прибывшие на место парамедики констатировали смерть двух пострадавших. Третья раненая в критическом состоянии была доставлена в больницу.

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    По данным предварительного расследования, террористов было двое. Сначала они из своей машины обстреляли автомобиль с израильскими номерными знаками, ранив водительницу и пассажирок. Затем они догнали автомобиль, который продолжал движение, врезались в него и расстреляли израильтянок с близкого расстояния. На месте происшествия были найдены 22 гильзы от патронов к автомату Калашникова.

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    Отец убитых девушек ехал в машине, следовавшей перед автомобилем, в котором находились его дочери и жена. Когда ему сообщили о случившемся, он вернулся и увидел погибших дочерей и тяжелораненую жену. Потом он был рядом с супругой в больнице.

    Семья Ди девять лет назад репатриировалась из Великобритании. После гибели жены и двух дочерей отец продолжает растить сына и дочь.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 Апреля 2023
    Органы Леи Ди имплантированы пяти реципиентам
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 Апреля 2023
    Скончалась от ранений Лея Ди – мать двух девушек, убитых террористами в восточной Самарии
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Апреля 2023
    Израиль прощается с Риной и Майей Ди, погибшими в теракте
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