В Кфар-Эционе прошли похороны Леи (Люси) Ди, убитой террористами
Во вторник, 11 апреля, на кладбище в Кфар-Эционе состоялись похороны 48-летней Леи (Люси) Ди, получившей тяжелые ранения в результате теракта на шоссе №57 в восточной Самарии и умершей 10 апреля в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем".
На похоронах присутствовали сотни людей.
9 апреля были похоронены две ее дочери, погибшие в теракте – 16-летняя Рина и 20-летняя Майя.
Теракт в восточной Самарии
7 апреля на 57-й трассе около Хамры (восточная Самария, недалеко от Иорданской долины) был обстрелян гражданский автомобиль с израильскими номерными знаками, в котором находились две девушки и их мать, жительницы поселения Эфрат. Прибывшие на место парамедики констатировали смерть двух пострадавших. Третья раненая в критическом состоянии была доставлена в больницу.
По данным предварительного расследования, террористов было двое. Сначала они из своей машины обстреляли автомобиль с израильскими номерными знаками, ранив водительницу и пассажирок. Затем они догнали автомобиль, который продолжал движение, врезались в него и расстреляли израильтянок с близкого расстояния. На месте происшествия были найдены 22 гильзы от патронов к автомату Калашникова.
Отец убитых девушек ехал в машине, следовавшей перед автомобилем, в котором находились его дочери и жена. Когда ему сообщили о случившемся, он вернулся и увидел погибших дочерей и тяжелораненую жену. Потом он был рядом с супругой в больнице.
Семья Ди девять лет назад репатриировалась из Великобритании. После гибели жены и двух дочерей отец продолжает растить сына и дочь.
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