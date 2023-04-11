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    В Израиле

    В результате наводнения в Араве погибли Мааян и Саар Асор

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    Маян (24 года) и Сахар Асор (17 лет)
    Фото: страница мэрии Тверии в сети Facebook

    Разрешены к публикации имена брата и сестры, погибших в результате наводнения на 40-м шоссе. Это Мааян (24 года) и Саар Асор (17 лет) из Тверии.

    Подруга Мааян, находившая с ними в машине, Шай Дахан (21), была обнаружена спасателями утром, примерно в 4 км к северу от перекрестка Цихор. С легкими травмами и переохлаждением она была доставлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

    Радиостанция "Кан Бет" передала, что молодые люди ехали в Эйлат, где намеревались провести последние дни праздничной недели.

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    Тела погибших были найдены после многочасовых поисков в русле ручья Паран в пустыне Арава.

    В ночь на 11 апреля стало известно, что во время наводнения в районе 40-й трассы пропали без вести три человека. Утром была обнаружена живой одна из пропавших – 21-летняя женщина. Спасенная девушка рассказал парамедикам, что машину, в которой она находилась, смыло с дороги, когда салон автомобиля стало заливать водой, она выбралась и плыла, пока не смогла ухватиться за скалистый берег и выбраться. Там ее нашли спасатели.

    Кроме того, иорданская сторона передавала, что в районе Аравы пропали офицер и солдат армии Хашимитского королевства. По согласованию с израильскими властями, для розыска пропавших задействован иорданский военный вертолет.

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    Диспетчерский пункт Южного округа с вечера 10 апреля получил около тысячи обращений от граждан, оказавшихся в бедственном положении из-за наводнений в руслах ручьев от Негева до Эйлата. В общей сложности были выявлено более 100 инцидентов, когда люди нуждались в помощи. Для оказания помощи были задействованы спасательные службы, силы армии и полиции.

    Спасено около 60 граждан, которые были смыты водным потоком, иногда вместе со своими автомобилями, передает пресс-служба полиции Израиля.

    Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вертолеты ВВС, бойцы спасательного подразделения 669, формирование "Адом" при командовании Южным военным округом приняли участие в операциях по спасению гражданских лиц во время наводнений на юге Израиля, а также в поиске пропавших без вести. В течение вечера военными были спасены 26 человек, еще 10 человек были спасены ночью. Операции проводились совместно с полицией, службой скорой помощи "Маген Давид Адом", пожарной службой и региональными спасательными подразделениями. Пресс-служба ЦАХАЛа также сообщила о закрытии 10-й трассы на границе с Египтом.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 Апреля 2023
    Управление природы предупредило об угрозе новых наводнений в Негеве, Иудее и Араве
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 Апреля 2023
    Найдены тела двух пропавших во время наводнения в пустыне Арава
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