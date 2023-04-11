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    В Израиле

    Найдена одна из пропавших без вести в Негеве, продолжаются поиски еще двоих

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    Найдена одна из пропавших без вести в Негеве
    Пресс-служба полиции Израиля     Найдена одна из пропавших без вести в Негеве
    Пресс-служба МАДА     Найдена одна из пропавших без вести в Негеве
    Пресс-служба МАДА     ВСЕ ФОТО

    Полиция уведомляет, что найдена женщина, считавшаяся в течение длительного времени пропавшей без вести в зоне наводнения на 40-й трассе. Она в удовлетворительном состоянии.

    Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что этой женщине 21 год. Она была найдена военными спасателями примерно в 4 км к северу от перекрестка Цихор. У нее легкие травмы, она пострадала от переохлаждения. Пострадавшую доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

    Спасенная девушка рассказал парамедикам, что машину, в которой она находилась, смыло с дороги, когда салон автомобиля стало заливать водой, она выбралась и плыла, пока не смогла ухватиться за скалистый берег и выбраться. Там ее нашли спасатели.

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    Продолжаются поиски еще двоих пропавших.

    Ранее полиция сообщала о троих пропавших без вести в зоне затопления на 40-й трассе в Негеве, в районе Нахаль Цихор.

    Диспетчерский пункт Южного округа с вечера 10 апреля получил около тысячи обращений от граждан, оказавшихся в бедственном положении из-за наводнений в руслах ручьев от Негева до Эйлата. В общей сложности были выявлено более 100 инцидентов, когда люди нуждались в помощи. Для оказания помощи были задействованы спасательные службы, силы армии и полиции.

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    Спасено около 60 граждан, которые были смыты водным потоком, иногда вместе со своими автомобилями, передает пресс-служба полиции Израиля.

    Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вертолеты ВВС, бойцы спасательного подразделения 669, формирование "Адом" при командовании Южным военным округом приняли участие в операциях по спасению гражданских лиц во время наводнений на юге Израиля, а также в поиске пропавших без вести. В течение вечера военными были спасены 26 человек, еще 10 человек были спасены ночью. Операции проводились совместно с полицией, службой скорой помощи "Маген Давид Адом", пожарной службой и региональными спасательными подразделениями. Пресс-служба ЦАХАЛа также сообщила о закрытии 10-й трассы на границе с Египтом.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 Апреля 2023
    Затопления в Негеве, три человека считаются пропавшими без вести
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