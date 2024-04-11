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Израиль

Около Иерусалима задержаны двое арабов, у которых были найдены оружие и униформа ЦАХАЛа

время публикации: 11 апреля 2024 г., 08:30 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 08:37
Около Иерусалима задержаны двое арабов, у которых были найдены оружие и униформа ЦАХАЛа
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о проведении операции в Азарии, к востоку от Иерусалима, в ходе которой были задержаны двое подозреваемых. Конфисковано оружие.

В сообщении полиции перечислено конфискованное оружие: автоматическая винтовка М-16, пистолет Glock, четыре страйкбольных пистолета, патроны. Также при обыске были найдены униформа ЦАХАЛа и бронежилет.

В операции были задействованы офицеры иерусалимской полиции, бойцы-"псевдоарабы" пограничного спецназа. В задержании подозреваемых помогал служебный пес по кличке Томас.

Полиция сообщает, что задержанным 44 и 32 года.

Палестинские источники называют имена задержанных: Мурад Джуди Карут Идкидик и Мустафа Абд Карут Идкидик. Очевидно, задержанные являются братьями.

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