Силы ЦАХАЛа в ночь на 11 апреля действовали в Хевроне, Туль-Кареме, около Калькилии, около Дженина
время публикации: 11 апреля 2024 г., 06:42 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 06:46
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 10 апреля действовали в Хевроне, Туль-Кареме, в Аззуне (к востоку от Калькилии), в Бир аль-Баше (к югу от Дженина), в Туку (около Бейт-Лехема).
Происходили столкновения.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.
Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 11 апреля.
Пограничная полиция действовала в Каландии, к югу от Рамаллы.
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