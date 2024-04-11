Силы ЦАХАЛа в ночь на 11 апреля действовали в Хевроне, Туль-Кареме, около Калькилии, около Дженина

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 10 апреля действовали в Хевроне, Туль-Кареме, в Аззуне (к востоку от Калькилии), в Бир аль-Баше (к югу от Дженина), в Туку (около Бейт-Лехема).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 11 апреля.

Пограничная полиция действовала в Каландии, к югу от Рамаллы.