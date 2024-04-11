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Израиль

Силы ЦАХАЛа в ночь на 11 апреля действовали в Хевроне, Туль-Кареме, около Калькилии, около Дженина

время публикации: 11 апреля 2024 г., 06:42 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 06:46
Силы ЦАХАЛа в ночь на 11 апреля действовали в Хевроне, Туль-Кареме, около Калькилии, около Дженина
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 10 апреля действовали в Хевроне, Туль-Кареме, в Аззуне (к востоку от Калькилии), в Бир аль-Баше (к югу от Дженина), в Туку (около Бейт-Лехема).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 11 апреля.

Пограничная полиция действовала в Каландии, к югу от Рамаллы.

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