Рекордный призыв девушек в боевые войска: будет создан дополнительный батальон

Армия обороны Израиля сообщает о значительной мотивации призывников к службе, благодаря чему в бронетанковых войсках зафиксировали беспрецедентное количество призывников, почти вдвое превышающее прежние показатели, а из-за значительного увеличения стремящихся в боевые войска девушек в ЦАХАЛе планируют создание нового смешанного батальона легкой пехоты, где будут служить как мужчины, так и женщины.

Как сообщает "Исраэль Айом", после того, как в "черную субботу" девушки-военнослужащие доказали свой профессионализм и храбрость во время боя, мотивация призывниц идти в боевые части стала беспрецедентной. Огромное количество девушек записывались в батальоны легкой пехоты ("Каракаль", "Барделас", "Арайот а-Ярден", "Лавиэй а-Бекаа" и "Пантер"), в поисково-спасательные подразделения Командования тылом, в МАГАВ и в артиллерийские войска.

Так, в пограничные пехотные войска были набраны 158% призывниц, в полевую разведку – 210%, в артиллерию – 195% призывниц, в ПВО – 114%, в спасательные подразделения – 170% призывниц, в МАГАВ – 139%, а в целом количество призывниц в боевые войска составило 157% от запланированного.

И хотя в ЦАХАЛе могли принять решение не призывать девушек сверх целевого количества, командование сочло необходимым поддержать и поощрить высокую мотивацию израильских девушек и увеличить количество боевых должностей для девушек в различных подразделениях.

ЦАХАЛ рассматривает возможность создать дополнительный смешанный батальон легкой пехоты, в котором будут служить и юноши, и девушки, однако если мотивация женщин к службе в таких батальонах стремительно растет, среди мужчин эти подразделения по какой-то причине считаются менее престижными, и укомплектовать их достаточным количеством мужчин сложно. Этот вопрос находится сейчас на рассмотрении.

Накануне войны в ЦАХАЛе решили провести пилотный проект интеграции женщин в боевые части: в первую очередь, это произошло благодаря резонансным искам, поданным женщинами в БАГАЦ. И во время войны девушки-военнослужащие боевых подразделений показали себя с исключительной стороны.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что среди призывников-мужчин также нет недобора: в инженерные войска призвано 122% призывников, в артиллерию – 109%, а в бронетанковые войска призвано на 130% юношей больше, чем в марте 2023 года.