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Госконтролер призывает не отправлять девушек-военнослужащих на охрану террористов-насильников

время публикации: 02 апреля 2024 г., 14:09 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 14:09
Госконтролер призывает не отправлять девушек-военнослужащих на охрану террористов-насильников
Chaim Goldberg/Flash90

Государственный контролер Матаниягу Энгельман, выступая на конференции по долгосрочным сбережениям, на которой присутствовали министр обороны Йоав Галант и глава Генштаба генерал-лейтенант Герци А-Леви, призвал их не подвергать ненужному риску девушек-военнослужащих и не распределять их на охрану террористов-насильников, участвовавших в резне в "черную субботу" 7 октября.

Энгельман пояснил, что в соответствии с проведенным канцелярией государственного контролера опросу среди солдаток срочной службы, охраняющих террористов, 38% опрошенных рассказали о сексуализированном насилии того или иного рода со стороны террористов. По словам госконтролера, совершенно недопустимо, чтобы террористы, которые принимали непосредственное участие в бесчеловечных преступлениях 7 октября, продолжали домогаться израильских девушек-военнослужащих.

Матаниягу Энгельман рассказал, что об участии солдаток в охране террористов, включая особо опасных боевиков спецназа ХАМАСа "Нухба", он узнал из публикаций в средствах массовой информации: в частности, писали о том, что соответствующий приказ был отдан курсанткам офицерских курсов.

Он напомнил, что еще в опубликованном в ноябре 2022 года отчете указывалось о многочисленных случаях сексуализированных посягательств на военнослужащих срочной службы со стороны палестинских террористов, причем никакой помощи командиров и тюремщиков солдаты и солдатки не получают.

Использование девушек-военнослужащих, которые в силу своего подчиненного положения даже не имеют возможности отказаться и защититься, в охране террористов, участвовавших, в том числе, и в жесточайших актах сексуализированного насилия в "черную субботу" седьмого октября, по словам госконтролера, совершенно недопустимо.

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