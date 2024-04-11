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Израиль

Закрыто дело против депутата Кнессета Фогеля, которого подозревали в подстрекательстве к террору

время публикации: 11 апреля 2024 г., 16:19 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 16:24
Закрыто дело против депутата Кнессета Фогеля, которого подозревали в подстрекательстве к террору
Chaim Goldberg/Flash90

В четверг, 11 апреля, стало известно, что закрыто уголовное дело против депутата Кнессета Цвики Фогеля ("Оцма Иегудит"), который подозревался в подстрекательстве к террору.

Журналист Амит Сегаль пишет, что Фогель получил соответствующее уведомление от прокуратуры.

Дело против депутата было открыто вскоре после событий в деревне Хауара (к югу от Хеврона), где после теракта евреями был нанесен значительный ущерб имуществу арабов. В интервью радиостанции "Галей Исраэль" Фогель тогда заявил: "Сожженная и закрытая деревня Хауара – это то, что я хочу видеть. Фактор сдерживания, который был достигнут этими действиями, Израиль не мог сформировать со времен операции "Защитная стена"". Позднее Фогель утверждал, что смысл его слов был искажен. "Недопустима ситуация, при которой граждане берут закон в свои руки", – говорил он.

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