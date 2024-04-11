Закрыто дело против депутата Кнессета Фогеля, которого подозревали в подстрекательстве к террору

В четверг, 11 апреля, стало известно, что закрыто уголовное дело против депутата Кнессета Цвики Фогеля ("Оцма Иегудит"), который подозревался в подстрекательстве к террору.

Журналист Амит Сегаль пишет, что Фогель получил соответствующее уведомление от прокуратуры.

Дело против депутата было открыто вскоре после событий в деревне Хауара (к югу от Хеврона), где после теракта евреями был нанесен значительный ущерб имуществу арабов. В интервью радиостанции "Галей Исраэль" Фогель тогда заявил: "Сожженная и закрытая деревня Хауара – это то, что я хочу видеть. Фактор сдерживания, который был достигнут этими действиями, Израиль не мог сформировать со времен операции "Защитная стена"". Позднее Фогель утверждал, что смысл его слов был искажен. "Недопустима ситуация, при которой граждане берут закон в свои руки", – говорил он.