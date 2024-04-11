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Израиль

ЦАХАЛ объявил о ликвидации в Рафиахе финансиста боевиков ХАМАСа и об операции в Шуджаийе

время публикации: 11 апреля 2024 г., 15:55 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 16:01
ЦАХАЛ объявил о ликвидации в Рафиахе финансиста боевиков ХАМАСа и об операции в Шуджаийе
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК объявили о ликвидации в Рафиахе (Рафахе), на юге сектора Газы, одного из финансистов "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) Якуба Джабра Насера.

По данным израильских спецслужб, в декабре 2023 года Насер перевел сотни тысяч долларов боевикам ХАМАСа.

Сообщается также, что в последние дни ЦАХАЛ проводит операцию в районе Шуджаийя (на восточной окраине города Газа), уничтожая террористов и инфраструктуру террористических организаций.

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