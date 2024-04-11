x
11 апреля 2024
|
последняя новость: 07:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 апреля 2024
|
11 апреля 2024
|
последняя новость: 07:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 11 апреля: удары по целям в центре и юге сектора

время публикации: 11 апреля 2024 г., 06:35 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 06:41
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 11 апреля: удары по целям в центре и юге сектора
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 11 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям в центре и на юге сектора.

В центре сектора: ВВС и артиллерия ЦАХАЛа в течение ночи неоднократно обстреливали цели в Нусейрате и около Нусейрата, в частности была атакована мечеть Муаз бин Джабаль.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по району Аль-Амур в Хан-Юнисе и по целям около Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 11 апреля.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 апреля 2024

188-й день войны в Израиле. Хронология событий