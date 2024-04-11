Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 11 апреля: удары по целям в центре и юге сектора

В ночь на 11 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям в центре и на юге сектора.

В центре сектора: ВВС и артиллерия ЦАХАЛа в течение ночи неоднократно обстреливали цели в Нусейрате и около Нусейрата, в частности была атакована мечеть Муаз бин Джабаль.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по району Аль-Амур в Хан-Юнисе и по целям около Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 11 апреля.