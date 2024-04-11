Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 11 апреля: удары по целям в центре и юге сектора
время публикации: 11 апреля 2024 г., 06:35 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 06:41
В ночь на 11 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.
Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям в центре и на юге сектора.
В центре сектора: ВВС и артиллерия ЦАХАЛа в течение ночи неоднократно обстреливали цели в Нусейрате и около Нусейрата, в частности была атакована мечеть Муаз бин Джабаль.
На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по району Аль-Амур в Хан-Юнисе и по целям около Хан-Юниса.
ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 11 апреля.
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