"Я обвиняю Биньямина Нетаниягу". Интервью с отцом погибшей наблюдательницы ЦАХАЛа Рони Эшель

7 октября 2023 года, когда террористы ХАМАСа напали на Израиль, один из самых тяжелых боев развязался на заставе Нахаль-Оз, куда проникли около 170 хорошо вооруженных боевиков. Пытаясь захватить оперативный штаб заставы, где заперлись несколько десятков человек, террористы использовали гранаты с сильно воспламеняющимися смесями и газом.

В тот день за заставе погибли 66 военнослужащих, в том числе 15 наблюдательниц ЦАХАЛа, одной из них была 19-летняя сержант Рони Эшель, наблюдательница 414-го батальона пограничных войск.

В конце марта 2024 года была опубликована аудиозапись переговоров Рони, которая была в то утро на дежурстве, с командованием.

В 6:29 19-летняя Рони доложила: "Четыре человека бегут к забору. Подтвердите получение. Я различают двух вооруженных людей, бегущих к забору. Подтвердите получение. "Турецкий всадник" (код, означающий тревогу в связи с проникновением террористов). Подтвердите получение". На опубликованной записи слышен только голос наблюдательницы, и нет ответов того, кто принимает ее отчет...

Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова побеседовала с отцом Рони, Эялем Эшелем.

Как началось для вас утро 7 октября?

Мы проснулись вместе со всей страной, от сирен. Рони в то утро дежурила. Поскольку она служила на заставе уже почти полтора года и была там одной из самых опытных девочек, ее ставили на самые трудные дежурства – с четырех до восьми утра. Этот промежуток времени называют "мертвым" и считается, что он наиболее опасен.

Мы сразу начали ей звонить, но она не отвечала. Только 9:29 она отправила маме СМС, даже не WhatsApp. "Я в порядке, я в штабе, не волнуйся". Мама написала ей, что волнуется, и попросила перезвонить. Но Рони так и не перезвонила.

Судя по сообщениям и звонкам от других военнослужащих, террористы ворвались в штаб только в районе полудня. И до тех пор всех тех, кто там находился, еще можно было спасти. Штаб подожгли, и все девочки просто сгорели.

Вам стало это известно из расследования ЦАХАЛа?

Еще до того, как мы получили результаты этого расследования, а точнее "предварительной проверки", потому что настоящего расследования еще не было, я провел расследование сам, с помощью друзей, знакомых и незнакомых людей.

Сначала мы думали, что Рони похитили. Прошла суббота, воскресенье, понедельник. Во вторник мы поняли, что нужно действовать самим. И я собрал всех, кто может нам помочь. Совершенно разные люди собирали для нас информацию и все-таки собрали этот ребус, чтобы мы могли лучше понять, что произошло утром в ту проклятую субботу.

34 дня Рони считалась пропавшей без вести. Но потом пришел главный раввин ЦАХАЛа и сказал нам, что мы можем сидеть шиву, потому что Рони опознали по ДНК.

А еще через полтора месяца нам позвонили из ЦАХАЛа и сказали, что в одном из домов в Газе нашли "теудат зеут" и водительские права Рони.

Как вам это объяснили?

Никак. Мы до сих пор не получили никаких объяснений. Я надеюсь, что давление, которое мы оказываем, приведет к тому, что расследование состоится и будет действительно серьезным.

У меня очень много вопросов, и не только о том, почему, если она погибла, в Газе нашли ее документы. Почему наблюдательницам не выдают оружие? И ведь не выдают до сих пор. Мы, кстати, за это боремся сейчас. Почему им так долго не приходили на помощь? Почему до сих пор не отстранили всех тех, кто не прислушивался к этим девочкам, когда они предупреждали о том, что это может произойти?

Рони рассказывала вам, что сведения наблюдательниц игнорировали?

Конечно. И она, и ее подруги. Все девочки говорили, что уже много месяцев террористы их изучают, стреляют по камерам, устраивают беспорядки на границе. Как только наблюдательница вносит все эти данные в систему, они передаются командирам и разведке. Но, видимо, никто это всерьез не воспринимал.

И еще. Уже после начала войны мне стало известно, что утром 4 октября, перед тем, как Рони вернулась из увольнительной на базу, в дивизии провели внезапные учения, которые должны были отрабатывать сценарии нападения террористов на заставы. И все, кроме одной заставы, оказались к этому не готовы. Все провалились. (Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментарием в пресс-службу ЦАХАЛа, но нам ответили, что не знают о таких учениях.)

Я требую проведения серьезного и нейтрального расследования, которым не должны заниматься офицеры разведки дивизии "Газа".

И я требую наказать виновных. Этой трагедии можно было избежать.

Кто эти виновные?

Командование ЦАХАЛа и правительство. И более всего – глава этого правительства. Я обвиняю Биньямина Нетаниягу. Он несет прямую ответственность за эту катастрофу.

Когда вы прослушали аудиозапись от 7 октября переговоров Рони с командованием?

Незадолго до того, как ее опубликовали в СМИ. Мы долго добивались того, чтобы нам дали это прослушать. Было же очевидно, что записи есть.

Вы слышали того, кто был на другом конце линии?

Не все. Но да. Я не имею пока права передавать содержание этого разговора.

Судя по этой записи, Рони удавалось в этой ситуации сохранить хладнокровие и трезвость ума.

Это неудивительно. Она была очень смелой и мужественной девочкой. Как и остальные девушки, которые с ней служили. С одной стороны, нам было безумно тяжело это слушать. С другой – мы так ей гордимся. С третьей – то, что этого можно было избежать, сводит с ума.

Какой была Рони?

Очень улыбчивой, веселой и дружелюбной. Всем помогала. Очень любила готовить и печь, как ее мама. Когда была дома, все время нас кормила. Хотела учиться на кондитера.

Мы получили подарок, который был у нас 19 лет и 9 месяцев. А потом его отняли.