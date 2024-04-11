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Израиль

У ЦАХАЛа появилось новое видео захвата наблюдательниц на заставе Нахаль-Оз

время публикации: 11 апреля 2024 г., 00:36 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 00:36
Вид на Газу с наблюдательной вышки в Нахаль-Оз
AP Photo/Leo Correa

В руках ЦАХАЛа оказалось видео, снятое на экшен-камеры боевиков "Нухбы" 7 октября во время захвата в плен военных наблюдательниц на заставе Нахаль-Оз. Сайт "Мако" пишет, что, получив разрешение семей запечатленных на видео девушек, ЦАХАЛ показал его членам военного кабинета.

Захватив заставу, боевики спецназа ХАМАСа выстраивают семь наблюдательниц вдоль стены (две девушки вначале пытались притвориться мертвыми, но террористы это поняли). Они кричат на иврите: "Мы вас обменяем на своих людей".

На видео можно увидеть, как один из боевиков требует, чтобы военнослужащая показала, как с ее телефона позвонить в Газу.

Затем террористы заталкивают похищенных солдаток в пикапы и увозят в сектор Газы.

По информации "Мако", ЦАХАЛ в настоящий момент решает: опубликовать ли выдержки из этой видеозаписи для всех или же использовать для "закрытых показов" для журналистов и известных блогеров.

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