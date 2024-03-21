12-й канал опубликовал запись доклада Рони Эшель, наблюдательницы ЦАХАЛа, о прорыве террористов

Телеканал "Кешет-12" опубликовал аудиозапись переговоров сержанта Рони Эшель, наблюдательницы 414-го батальона пограничных войска на заставе Нир-Оз, утром 7 октября.

19-летняя девушка, ставшая свидетелем прорыва границы спецназом ХАМАСа, с большим самообладанием описывает все, что видит, она быстро понимает, что происходит и просит объявить общую тревогу.

В 6:29 Рони докладывает: "У меня четыре человека бегут к забору. Подтвердите получение. Я различают двух вооруженных людей, бегущих к забору. Подтвердите получение. "Турецкий всадник" (код, означающий тревогу в связи с проникновением террористов). Подтвердите получение," – докладывает она.

На опубликованной записи слышен только голос наблюдательницы, и нет ответов того, кто принимает ее отчет.

Рони Эшель быстро понимает, что вооруженные террористы находятся где-то рядом, но продолжает докладывать. Она сообщает о том, как боевики взрывают заграждение на границе и об образовавшейся дыре, через которую хлынул поток боевиков. Она несколько раз повторяет: "Полный турецкий всадник".

После событий 7 октября Рони Эшель считалась пропавшей без вести. В ноябре ЦАХАЛ объявил ее погибшей.

Отец девушки Эяль Эшель, в интервью телеканалу сказал, что по данным, которые передал ЦАХАЛ семье, и по информации, которую удалось собрать ему, Рони была убита около 12 часов дня, через шесть часов после разговора, запись которого была обнародована.