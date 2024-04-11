Задержаны 11 террористов, планировавших убийство Бен-Гвира – в их числе граждане Израиля

Разрешена к публикации информация о задержании 11 подозреваемых в подготовке терактов – как жителей Палестинской автономии, так и арабов с израильским гражданством.

В сообщении полиции сказано, что семеро из 11 задержанных имеют израильское гражданство. Они проживали в Рахате, Лоде и Маале Ироне.

Следствием было установлено, что террористы планировали теракт в Кирьят-Арбе и убийство министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, а также похищение военнослужащих ЦАХАЛа. Для осуществления атак террористы вооружились РПГ.

Подозреваемые были задержаны несколько недель назад. Однако информация об аресте была разрешена только сегодня.

Опубликованы видеозаписи операций по задержанию подозреваемых.