Задержаны 11 террористов, планировавших убийство Бен-Гвира – в их числе граждане Израиля
время публикации: 11 апреля 2024 г., 20:19 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 20:35
Разрешена к публикации информация о задержании 11 подозреваемых в подготовке терактов – как жителей Палестинской автономии, так и арабов с израильским гражданством.
В сообщении полиции сказано, что семеро из 11 задержанных имеют израильское гражданство. Они проживали в Рахате, Лоде и Маале Ироне.
Следствием было установлено, что террористы планировали теракт в Кирьят-Арбе и убийство министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, а также похищение военнослужащих ЦАХАЛа. Для осуществления атак террористы вооружились РПГ.
Подозреваемые были задержаны несколько недель назад. Однако информация об аресте была разрешена только сегодня.
Опубликованы видеозаписи операций по задержанию подозреваемых.
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