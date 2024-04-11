x
11 апреля 2024
|
последняя новость: 21:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 апреля 2024
|
11 апреля 2024
|
последняя новость: 21:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержаны 11 террористов, планировавших убийство Бен-Гвира – в их числе граждане Израиля

время публикации: 11 апреля 2024 г., 20:19 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 20:35
Задержаны 11 террористов, в их числе граждане Израиля, планировавших убийство Бен-Гвира
Пресс-служба полиции Израиля

Разрешена к публикации информация о задержании 11 подозреваемых в подготовке терактов – как жителей Палестинской автономии, так и арабов с израильским гражданством.

В сообщении полиции сказано, что семеро из 11 задержанных имеют израильское гражданство. Они проживали в Рахате, Лоде и Маале Ироне.

Следствием было установлено, что террористы планировали теракт в Кирьят-Арбе и убийство министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, а также похищение военнослужащих ЦАХАЛа. Для осуществления атак террористы вооружились РПГ.

Подозреваемые были задержаны несколько недель назад. Однако информация об аресте была разрешена только сегодня.

Опубликованы видеозаписи операций по задержанию подозреваемых.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 апреля 2024

188-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 апреля 2024

К югу от Хеврона задержана арабка с ножом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 апреля 2024

К югу от Рамле полицейские нашли противотанковый гранатомет LAW
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 апреля 2024

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны шесть подозреваемых