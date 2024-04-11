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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны шесть подозреваемых

время публикации: 11 апреля 2024 г., 12:08 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 12:08
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны шесть подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

11 апреля силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали шесть подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Азарии, Бир аль-Баше, Кабалане, Урифе, Туль-Кареме, Хевроне. Конфискованы оружие и боеприпасы.

Среди израильские военных в ходе операций в Иудее и Самарии в течение последних суток пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 3700 подозреваемых в терроре, около 1600 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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