Внимание, розыск: пропал 83-летний Давидсон Барнов, из Кирьят-Моцкина

Полиция просит помощи населения в поиске 83-летнего Давидсона Барнов, из Кирьят-Моцкина. В последний раз мужчину видели 11 апреля в 17:30 на улице Вайцман. С тех пор его местонахождение неизвестно. Жизнь мужчины может быть в опасности.

Приметы пропавшего: рост1.75, среднего телосложения, седой, карие глаза, светлая кожа. Был одет в голубую куртку, тренировочные брюки и серую кепку с козырьком.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, полиция просит позвонить по телефонам: 04-8464444 или 100.