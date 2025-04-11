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Израиль

Внимание, розыск: пропал 83-летний Давидсон Барнов, из Кирьят-Моцкина

Розыск
время публикации: 11 апреля 2025 г., 23:11 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 23:11
Внимание, розыск: пропал 83-летний Давидсон Барнов, из Кирьят-Моцкина
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи населения в поиске 83-летнего Давидсона Барнов, из Кирьят-Моцкина. В последний раз мужчину видели 11 апреля в 17:30 на улице Вайцман. С тех пор его местонахождение неизвестно. Жизнь мужчины может быть в опасности.

Приметы пропавшего: рост1.75, среднего телосложения, седой, карие глаза, светлая кожа. Был одет в голубую куртку, тренировочные брюки и серую кепку с козырьком.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, полиция просит позвонить по телефонам: 04-8464444 или 100.

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