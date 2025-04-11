Задержан подозреваемый в причастности к тройному убийству в Рамле

Полиция задержала жителя Лода в возрасте примерно 20 лет, подозреваемого в причастности к тройному убийству в Рамле. Срок его содержания под стражей будет продлен в соответствии с нуждами следствия.

В пятницу, 11 апреля, около 20:00, трое мужчин в возрасте около 30 лет были застрелены возле кальян-бара на улице Бялик в Рамле. Прибывшие на место происшествия парамедики были вынуждены констатировать смерть все троих.

Предположительно, речь идет о криминальном конфликте.