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Израиль

Задержан подозреваемый в причастности к тройному убийству в Рамле

Полиция
время публикации: 11 апреля 2025 г., 22:35 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 22:35
Задержан подозреваемый в причастности к тройному убийству в Рамле
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала жителя Лода в возрасте примерно 20 лет, подозреваемого в причастности к тройному убийству в Рамле. Срок его содержания под стражей будет продлен в соответствии с нуждами следствия.

В пятницу, 11 апреля, около 20:00, трое мужчин в возрасте около 30 лет были застрелены возле кальян-бара на улице Бялик в Рамле. Прибывшие на место происшествия парамедики были вынуждены констатировать смерть все троих.

Предположительно, речь идет о криминальном конфликте.

Израиль
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