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Израиль

ЦАХАЛ вновь призвал жителей восточной части города Газа немедленно эвакуироваться

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 11 апреля 2025 г., 09:22 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 09:28
ЦАХАЛ вновь призвал жителей восточной части города Газа немедленно эвакуироваться
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал очередное срочное предупреждение для жителей восточной части города Газы, призвав их эвакуироваться в центры размещения беженцев.

Призыв был обращен к жителям районов Шуджаийя, Аль-Джадида, Туркуман, Зайтун, Ан-Нур, Дардж Туфа.

Отметим, что неделю назад, 4 апреля, ЦАХАЛ обращался к жителям этих районов с призывом об экстренной эвакуации. Однако многие этот призыв проигнорировали.

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