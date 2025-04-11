ЦАХАЛ вновь призвал жителей восточной части города Газа немедленно эвакуироваться

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал очередное срочное предупреждение для жителей восточной части города Газы, призвав их эвакуироваться в центры размещения беженцев.

Призыв был обращен к жителям районов Шуджаийя, Аль-Джадида, Туркуман, Зайтун, Ан-Нур, Дардж Туфа.

Отметим, что неделю назад, 4 апреля, ЦАХАЛ обращался к жителям этих районов с призывом об экстренной эвакуации. Однако многие этот призыв проигнорировали.