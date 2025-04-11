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Израиль

Опрос "Mаарива": Лапид отстает от Либермана, Голана и Ганца

Еш Атид
Демократим
НДИ
Махане Мамлахти
Нафтали Беннет
время публикации: 11 апреля 2025 г., 09:00 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 09:28
Опрос "Mаарива": Лапид отстает от Либермана, Голана и Ганца
Yonatan Sindel/Flash90

Согласно опросу общественного мнения, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу набрала бы 22 мандата.

Партия НДИ Авигдора Либермана на втором месте с 18 мандатами, "Демократим" Яира Голана – с 16, "Махане Мамлахти" Бени Ганца – с 15. Партия лидера оппозиции Яира Лапида "Еш Атид" набирает только 12 мандатов.

У ШАС и "Оцма Йегудит" – по 10 мандатов, у "Яадут а-Тора" – 7, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5, "Ционут Датит" не проходит электоральный барьер.

Таким образом, партии действующей коалиции теряют сразу четыре мандата, сокращаясь до 49 мандатов.

Ответ на вопрос о голосовании, если бы в выборах участвовала партия во главе с Нафтали Беннетом, свидетельствует, что многие из готовых голосовать за действующие оппозиционные партии являются плавающими голосами.

Партия Беннета набрала бы 29 мандатов, сократив представительство партии НДИ до 11 мандатов, "Демократим" – до 10 мандатов, "Еш Атид" и "Махане Мамлахти" – до 8 мандатов.

"Ликуд" при таком раскладе набирает 18 мандатов, "Оцма Йегудит" – 10, ШАС – 9, "Яадут а-Тора" – 7, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5, "Ционут Датит" не проходит электоральный барьер.

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