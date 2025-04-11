ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе: за сутки атакованы около 40 целей, уничтожен командир снайперов

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в секторе Газы. За последние сутки в Газе были атакованы около 40 целей, сообщает армейская пресс-служба.

В частности, в районе Таль ас-Султан в Рафиахе был ликвидирован Ахмад Ияд Мухаммад Фархат, ответственный за снайперскую стрельбу боевиков ХАМАСа в этом районе. Были ликвидированы и другие террористы.

Среди атакованных целей – террористическая инфраструктура, снайперские позиции и наблюдательные пункты.

Силы 36-й бронетанковой дивизии "Гааш" продолжают действовать в районе Рафаиха и оси Мораг, уничтожая наземную и подземную инфраструктуру террористов.

Силы 252-й бронетанковой дивизии "Синай" продолжают действовать в северной части сектора.