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Израиль

ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе: за сутки атакованы около 40 целей, уничтожен командир снайперов

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 11 апреля 2025 г., 10:47 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 11:19
ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе: за сутки атакованы около 40 целей, уничтожен командир снайперов
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в секторе Газы. За последние сутки в Газе были атакованы около 40 целей, сообщает армейская пресс-служба.

В частности, в районе Таль ас-Султан в Рафиахе был ликвидирован Ахмад Ияд Мухаммад Фархат, ответственный за снайперскую стрельбу боевиков ХАМАСа в этом районе. Были ликвидированы и другие террористы.

Среди атакованных целей – террористическая инфраструктура, снайперские позиции и наблюдательные пункты.

Силы 36-й бронетанковой дивизии "Гааш" продолжают действовать в районе Рафаиха и оси Мораг, уничтожая наземную и подземную инфраструктуру террористов.

Силы 252-й бронетанковой дивизии "Синай" продолжают действовать в северной части сектора.

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