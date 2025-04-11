ЦАХАЛ открывает для туристов маршруты на севере и полигоны на юге

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в соответствии с оперативной оценкой ситуации в дни праздника Песах будет отрыт доступ для туристов в закрытые военные зоны и полигоны на севере и на юге страны.

Туристические маршруты на севере, которые во время войны были объявлены закрытыми военными зонами, будут открыты, кроме маршрутов, пересекающих забор безопасности вдоль границы Израиля.

Среди открытых мест, ранее являвшихся закрытыми военными зонами - гора Хермон, заповедник Танур, парк Метула, заповедник Маргалиот, заповедник орхидей, Эйн Пит, Баниас, смотровая площадка Пеэр, река Иордан, Эйн Джильбон, парк Йирон, Керен Нафтали, парк Штула, парк Зареит, парк Саренов (офицеров), Мерон, парк Горен, комплекс Рош ха-Никра, пляж Рош ха-Никра, ручей Кзив, Эйн Реувен, Эйн Альмин, ручей Завитан, водохранилище Бенталь, гора Бенталь, водохранилище Вулкани, пляж Догит, пляж Гофра

Как уже сообщалось ранее, на юге 15-16 апреля с 09:00 до 16:00 будет открыт доступ на трассу номер 10 от Эзуза до горы Хариф, пролегающую возле границы с Египтом.

На полигонах ЦАХАЛа на юге и на севере страны продолжают проходить учения. Доступ на них возможен по предварительному согласованию. Телефоны для согласования на юге страны: 0529010563 / 08-9902926/8, на севере страны: 04-6821171.

ЦАХАЛ просит не входить в запрещенные зоны и позволить силам безопасности продолжать выполнять свои задачи. Посещение военной зоны без предварительного согласования и разрешения угрожает безопасности туристов.

Туристов, которые сталкиваются с неразорвавшимися боеприпасами, боеприпасами или подозрительными предметами, просят держаться от них на расстоянии и немедленно сообщать об этом.