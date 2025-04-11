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Израиль

ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии задержали 85 подозреваемых в терроре

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 11 апреля 2025 г., 14:00 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 14:13
ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии задержали 85 подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

На период праздника Песах ЦАХАЛ задействовал дополнительно шесть рот в Иудее и Самарии. На этой неделе были проведены три операции на уровне бригад, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

За последнюю неделю в Иудее и Самарии были задержаны около 85 разыскиваемых по подозрению в терроре, конфисковано оружие. В частности, масштабные операции проводились в лагере Балата (восточный Шхем) и в Тубасе.

В течение недели были разрушены два дома террористов-убийц.

Израиль
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