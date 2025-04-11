ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии задержали 85 подозреваемых в терроре
время публикации: 11 апреля 2025 г., 14:00 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 14:13
На период праздника Песах ЦАХАЛ задействовал дополнительно шесть рот в Иудее и Самарии. На этой неделе были проведены три операции на уровне бригад, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
За последнюю неделю в Иудее и Самарии были задержаны около 85 разыскиваемых по подозрению в терроре, конфисковано оружие. В частности, масштабные операции проводились в лагере Балата (восточный Шхем) и в Тубасе.
В течение недели были разрушены два дома террористов-убийц.