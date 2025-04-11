Дополнительный стул для заложников: Израиль готовится встретить Песах

Израиль вступает в "длинные выходные": по истечении шаббата, наступает первый день Песаха, и израильтяне сядут за столы на традиционный Седер Песах. В этом году Песах начинается 12 апреля (14 нисана). Праздник продлится семь дней в Израиле, и восемь дней за границей. Песах заходит на исходе субботы в Иерусалиме – в 19:44, в Тель-Авиве – в 19:45, в Хайфе – в 19:46, в Беэр-Шеве – в 19:43.

Второй праздник Песаха, завершающий праздничную неделю, начнется вечером в пятницу, 18 апреля, и закончится на исходе субботы 19 апреля.

В связи с праздником Песах в системе образования Израиля в пятницу, 4 апреля, начались каникулы, которые включают в себя всю неделю Холь а-Моэд и седьмой день Песаха. В первую неделю каникул в некоторых школах и в детских садах, а также в системе особого образования, проводится "кейтана". Занятия в школах и в детских садах возобновятся в воскресенье, 20 апреля, по завершении Песаха.

Утром в пятницу, 11 апреля, во многих городах состоялось ритуальное уничтожение (сжигание) хамеца (квасного). Окончание времени, когда можно уничтожить хамец – суббота, 12 апреля 2025 года, до 11:35 утра, а употреблять хамец соблюдающим традиции иудаизма можно до 10:30 в субботу, 12 апреля.

Снова есть хамец можно будет только после окончания седьмого дня Песаха, на исходе субботы 19 апреля 2025 года.

Неотъемлемой частью подготовки к Песаху является тщательная уборка дома для удаления всего хамеца (для соблюдающих). Но даже те израильтяне, кто не соблюдает традиции иудаизма, часто делают уборку перед Песахом, которая стала для нашей страны символом обновления и очищения, не только физического, но и духовного, как подготовка к празднику свободы.

В предшествующие Песаху дни муниципальные службы по уборке работают в усиленном режиме: израильтяне стремятся избавиться от всего ненужного, многие даже меняют посуду и мебель, чтобы встретить Песах в обновленном, освобожденном от хлама доме. Очень важно успеть выбросить мусор и ветошь до наступления Песаха, потому что в праздничную неделю санитарные службы в муниципалитетах и в местных советах будут работать в праздничном режиме.

Перед наступлением Песаха возможны автомобильные пробки, потому что многие израильтяне отправляются на Седер к своим друзьям и родственникам, живущим в других городах. Важно учитывать это, рассчитывая время выезда.

В пятницу перед наступлением Песаха израильтяне спешат закупить к празднику все, что не успели купить накануне, и воспользоваться традиционными праздничными скидками. Кредитные компании сообщают о резком росте нагрузки, за утро пятницы было заключено более 15 тысяч покупок по кредитным картам.

И безусловно, в праздничные дни невозможно отвлечься от непростой реальности, в которой мы все живем: продолжается война, 59 заложников, живых и погибших, все еще остаются в руках террористов в секторе Газы.

В качестве символического жеста солидарности с семьями заложников, в некоторых семьях Израиля на Седер Песах за столом поставят пустой стул, предназначенный для заложников. Этот трогательный жест призван показать, что израильтяне помнят о них и продолжают постоянно молиться за их возвращение.

Перед праздником Песах службы безопасности и армия приведены в состояние повышенной готовности, поскольку в эти дни традиционно сильна мотивация террористов к осуществлению попыток убийств и похищений израильтян. Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир накануне распорядился привести армию в состояние повышенной боеготовности, чтобы граждане Израиля смогли спокойно отметить праздник в любой точке страны.

Для не менее традиционных для израильтян походов и отдыха с семьей ЦАХАЛ открывает для туристов доступ в закрытые военные зоны и полигоны на севере и на юге страны.

Туристические маршруты на севере, которые во время войны были объявлены закрытыми военными зонами, будут открыты, кроме маршрутов, пересекающих забор безопасности вдоль границы Израиля.

Среди открытых мест, ранее являвшихся закрытыми военными зонами - гора Хермон, заповедник Танур, парк Метула, заповедник Маргалиот, заповедник орхидей, Эйн Пит, Баниас, смотровая площадка Пеэр, река Иордан, Эйн Джильбон, парк Йирон, Керен Нафтали, парк Штула, парк Зареит, парк Саренов (офицеров), Мерон, парк Горен, комплекс Рош ха-Никра, пляж Рош ха-Никра, ручей Кзив, Эйн Реувен, Эйн Альмин, ручей Завитан, водохранилище Бенталь, гора Бенталь, водохранилище Вулкани, пляж Догит, пляж Гофра

Туристов, которые сталкиваются с неразорвавшимися боеприпасами, боеприпасами или подозрительными предметами, просят держаться от них на расстоянии и немедленно сообщать об этом.