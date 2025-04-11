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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 11 апреля: прохладно, местами дожди

Погода
Дожди
время публикации: 11 апреля 2025 г., 05:25 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 05:47
Прогноз погоды в Израиле на 11 апреля: прохладно, местами дожди
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 11 апреля, температура будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются дожди на севере и в центре, которые местами усилятся вечером.

В Иерусалиме – 8-13 градусов, в Тель-Авиве – 15-18, в Хайфе – 14-17, в Эйлате – 14-24, в Беэр-Шеве – 11-18, в Мицпе-Рамоне – 8-17, на побережье Мертвого моря – 15-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-18, в Ариэле – 10-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-20, на Голанских высотах – 8-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 150-220 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В субботу-понедельник – без существенных изменений, переменная облачность, местами дожди.

Израиль
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