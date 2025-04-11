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Израиль

В Нетании мотоциклист получил тяжелые травмы, не справившись с управлением

ДТП
время публикации: 11 апреля 2025 г., 00:36 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 00:36
В Нетании мотоциклист получил тяжелые травмы, не справившись с управлением
Пресс-служба МАДА

На улице а-Рав Герцог в Нетании мотоциклист, не справился с управлением, и его байк опрокинулся. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 30 лет) получил множественные травмы. Пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу "Ланиадо".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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