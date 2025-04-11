В Нетании мотоциклист получил тяжелые травмы, не справившись с управлением

На улице а-Рав Герцог в Нетании мотоциклист, не справился с управлением, и его байк опрокинулся. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 30 лет) получил множественные травмы. Пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу "Ланиадо".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.