Визит к Трампу, БАГАЦ не дал уволить главу ШАБАКа. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Два события, казалось бы не связанные между собой, определили новую повестку дня уходящей недели. Она началась с незапланированного визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США. Обычно визиты главы правительства Израиля в США носят менее спонтанный характер. Однако на сей раз приглашение поступило в период пребывания главы правительства в Венгрии, и связано было далеко не только и даже не столько с решением президента США ввести таможенные пошлины на товары, ввозимые в том числе из Израиля. Иранский атом занимал участников встречи, судя по всему, не меньше.

В то время, как премьер-министр обсуждал с президентом США судьбоносные вопросы мировой политики, Высший суд справедливости (БАГАЦ) обсуждал вопрос полномочий премьер-министра уволить главу общей службы безопасности (ШАБАК).

Две эти темы – отношения с США, в первую очередь, в контексте иранской угрозы, а также отношения с теми, кого Нетаниягу и его окружение причисляют к так называемому deep state, более всего занимают премьер-министра.

И тем не менее, это не все. Война в Газе продолжается, и периодически доносятся отдаленные голоса ведущихся за кулисами переговоров. Продолжается и судебный процесс над премьером, и процесс этот приближается к своему пику. А ультраортодоксальные партии напомнили на этой неделе премьер-министру, что тайм-аут в их требовании утвердить закон о призыве не более чем тайм-аут.

БАГАЦ Ронена Бара: спектакль с заранее известным результатом

На этой неделе Кнессет пришел в здание Верховного суда. Израильская культура парламентаризма проделала очень короткий путь – менее двухсот метров отделяют здание парламента от здания Верховного суда – и залила собой зал заседаний, где обычно все звучит совсем иначе. Крики, пререкания, помехи выступающему – все это часть политического, но не юридического салона в Израиле.

Депутат Кнессета Моше Саада ("Ликуд") сказал мне в интервью "Кан РЭКА", что, с его точки зрения, то, что происходило в зале заседаний Верховного суда, есть прямой результат низкой культуры общественной дискуссии в Израиле в целом, а также того факта, что вульгарность и грубость не только не наказываются, но зачастую поощряются. Однако это не единственное объяснение скандала, разразившегося в стенах Верховного суда. По мнению многих, ситуация, при которой Верховный суд вмешивается в рассмотрение вопросов, имеющих очевидно политический характер, принимает решения, вторгающиеся в сферу политических дискуссий и разногласий, не может не привести к тому, что и культура дискуссии станет сильно напоминать политическую.

Само по себе обсуждение проходило по сценарию, который прогнозировался. Сторонники увольнения Ронена Бара делали упор на записанных в законе полномочиях правительства уволить главу ШАБАКа и вновь и вновь говорили о том, что Ронен Бар не справился со своими обязанностями. Противники увольнения говорили о тех или иных административных правилах и нормах, которые не были, по их мнению, соблюдены в процессе увольнения Бара.

Судьи однозначно приняли сторону противников увольнения. Большая часть их вопросов касалась соблюдения всех нюансов административного права. Ицхака Амита, Дафну Барак-Эрез и Ноама Солберга менее интересовало, являлся ли Ронен Бар успешным главой ШАБАКа, с точки зрения тех, кому он непосредственно подчиняется, то есть правительства и его главе. Гораздо более они были заняты тем, получил ли Бар право на слушания и была ли ему представлена фактическая база, на которой основывались претензии к его профессиональной деятельности.

Решение суда – не принимать решения и оставить вопрос для переговоров сторон – является чистым голом в ворота правительства. Переговоры между представителями кабинета и юридическим советником этого самого кабинета, юридическим советником, который в очередной раз не просто отказал кабинету в поддержке, но и однозначно выступил в поддержку второй стороны, вряд ли имеют большие шансы завершиться успехом. Стороны вернутся в зал суда, и судьи скорее всего направят дело в комиссию по назначению (и увольнению) высокопоставленных чиновников. Представители правительства утверждают, что эта комиссия не уполномочена решать вопрос увольнения главы ШАБАКа. Если суд примет решение передать вопрос комиссии, это автоматически отменяет решение об увольнении Бара.

Парадоксальным образом, это решение играет на руку обеим сторонам. Нетаниягу получит дополнительную почву для нападок на судебную систему, а также для того, чтобы представить Бара, как чиновника, держащегося за свое кресло.

Бар и его сторонники (читай – противники правительства) смогут утверждать, что добились победы в суде.

С точки зрения судьбы Ронена Бара это решение мало что изменит, так как его каденция на посту главы ШАБАКа завершится в ближайшие месяцы. Но судьба Бара вообще наименее важный для обеих сторон фактор. Дискуссия вращалась и вращается вокруг одного реального вопроса: кто и как принимает в Израиле решения. Судя по всему, ответ на этот вопрос вновь будет не очень радостным для политической системы. Перспективы увольнения юридического советника правительства из слабых превращаются в крайне слабые.

Нетаниягу в США: статист или участник

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу любит визиты в США и встречи с президентами. Если президент дружественный (такой, как Дональд Трамп) после визита вполне можно рассказать о беспрецедентном сотрудничестве и новом уровне координации отношений. Если президент враждебный (Барак Обама, например), можно предстать перед избирателями защитником национальных интересов государства.

Нынешний визит Нетаниягу в Белый дом был неоднозначным. С одной стороны, президент Трамп вновь не поскупился на комплименты в адрес Нетаниягу, в том числе и не всегда обоснованные. Например, Трамп заявил, что Нетаниягу не имеет отношения к отступлению из Газы. Премьер-министр, напомним, несколько раз голосовал за одностороннее отступление из сектора.

Однако комплиментами, как говорят в Израиле, в магазине не расплатишься. Очевидных успехов визит в Белый дом не принес. Трамп отказался снижать таможенные пошлины, наложенные на израильские товары, ограничившись туманным обещанием обдумать этот вопрос.

Но вопрос таможенных пошлин был не главным. Американский президент объявил о начале переговоров с Ираном и предпочел сделать это в обществе главы правительства Израиля. Нетаниягу утверждает, что знал заранее о решении Трампа и был приглашен в Белый дом для обсуждения приемлемых для Израиля параметров соглашения. Так это или нет мы не знаем, однако очевидно, что премьер-министр Израиля хоть и был недоволен – а он был недоволен тем, что Трамп начинает диалог с Ираном – предпочел не повторять ошибок президента Украины Владимира Зеленского. Он не спорил с Трампом, не перечил ему, не вступал в споры. Премьер-министр Израиля внимательно слушал то, что говорил Трамп и согласно кивал головой. Судя по всему, разногласия, если они были, обсуждались за плотно закрытыми дверьми.

По возвращении в Израиль, Нетаниягу созвал заседание военно-политического кабинета. На это заседание не были приглашены главы силовых структур. В окружении премьер-министра пояснили, что заседание было посвящено отчету Нетаниягу о поездке в Венгрию и США. Объяснение мало убедительное: во всяком случае по итогам визита в США было о чем поговорить с представителями силовиков. Внутренняя политика, а точнее атмосфера недоверия отражается и на работе военно-политического кабинета.

Кнессет: оппозиция надеется на коалицию

До возвращения Кнессета с каникул еще четыре недели, однако уже сейчас вырисовываются контуры будущих баталий, а также источники возможных проблем коалиции.

Главный – суд над премьер-министром. Эта бесконечная сага вступает в свой кульминационный момент. Примерно через три недели завершится допрос премьер-министра адвокатом, и начнется перекрестный допрос, иными словами допрос представителями прокуратуры. В политической системе немало тех, кто считают, что Нетаниягу, желая избежать этого статуса, найдет повод объявить досрочные выборы. Лично мне такой сценарий кажется более чем сомнительным: премьер-министр вряд ли станет по своей инициативе сокращать на полтора года срок работы своей коалиции. Однако если глава правительства решится на этот шаг, у него всегда есть хороший повод – закон о призыве. На этой неделе вопрос призыва учащихся йешив вновь пробился на политической почве. Глава ШАС Арье Дери сделал пожалуй самое резкое заявление за последнее время. "Мы готовы подождать неделю – две. Но если будет задержан хоть один учащийся йешивы, мы не сможем оставаться в коалиции", – сказал Дери.

Почти никто всерьез не относится к угрозам ультраортодоксов. У них нет приемлемых альтернатив, а перспектива оказаться в оппозиции в случае досрочных выборов более чем реальна. В то же время, по мере приближения к необходимости утверждать бюджет на 2026 год, разногласия будут все острее, а управление коалицией - все более сложным. По оценкам в политической системе, выборы в Кнессет 26-го созыва пройдут между весной и осенью будущего года. В том случае, если все пойдет как запланировано, чего почти никогда не бывает в израильской политике.